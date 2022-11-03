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在帛琉提中華民國台灣延續蔡路線？賴清德：當然是如此
副總統賴清德出訪帛琉邁入第三天，今天下午將返回台灣。他中午與隨行媒體茶敘，媒體問，這三天在帛琉多次提到「中華民國台灣」，是否代表2024之後，兩岸路線都會延續蔡英文總統路線，並維持現狀？賴清德說：「當然是如此。」
賴清德說，蔡總統是民進黨籍的總統，經過近六年努力，用「中華民國台灣」嘗試去凝聚國人力量，解決國內認同問題，同時也得到國際社會穩定，「我覺得我們應該要在這個路徑上繼續努力；中華民國台灣也已經廣為國際社會所接受，因此來到帛琉，包括帛琉總統、副總統、參眾議院議長，甚至每場活動司儀，都稱我們是中華民國台灣。」
賴清德說，蔡總統去年國慶提出「四個堅持」，這四大堅持發布後，國內朝野不同政黨，基本上沒有不同的聲音，這就可以足以證明這個努力，「中華民國是我國的國民，中華民國台灣也是對我國的稱呼，國際社會也可以稱呼為中華民國台灣。」
賴清德也說，蔡總統去年國慶提出四個堅持，包括堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國台灣主權與中華民國共和國主權互不隸屬、堅持台灣領土不容侵犯併吞及堅持台灣前途只有2300萬人有權決定。
隨後賴清德補充說明，「四個堅持發布後，國內朝野不同政黨及社會上，沒有不同聲音，足以證明她的努力」。中華民國當然是我國國名，中華民國台灣也是對國家的稱呼，國際社會也可以對我國稱呼為「中華民國台灣」。而他要強調的是蔡總統的努力，「一來是要凝聚國內國家認同力量，解決分歧問題，一方面也希望得到國際社會的肯認，這是大家共同努力的結果。」
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