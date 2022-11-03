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大阪世博會台灣被消失 綠委建議乾脆不要去場外自辦展

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
日本大阪將在2025年舉辦世界博覽會，台灣卻只能以企業名義參加，民進黨立委許智傑建議，乾脆不要參加，改在場外自行舉辦展覽。本報資料照。記者曾原信／攝影
日本大阪將在2025年舉辦世界博覽會，台灣卻只能以企業名義參加，民進黨立委許智傑建議，乾脆不要參加，改在場外自行舉辦展覽。本報資料照。記者曾原信／攝影

日本大阪將在2025年舉辦世界博覽會，經濟部編列20億元參展，結果我國竟然只能以企業名義參加，引發外界質疑，甚至部分朝野立委認為，如果不能以台灣名義參加，乾脆不要去。民進黨立委許智傑表示，政府要繼續向國際展覽局（BIE）爭取，若真的無法以台灣為名，建議不要參與，可以改變形式在場外其他空間舉行台灣展覽會。

許智傑指出，台灣並非國際展覽局（BIE）會員國，無法以台灣為名主動參展。但這場活動估計有3000萬人次參與，是讓台灣走向國際的一個很大機會，政府要繼續向BIE爭取，若真的無法以台灣為名，建議不要參與，可以改變形式在場外其他空間舉行台灣展覽會，例如每年在東京舉辦台灣plus活動，或許可以移師大阪，做一個堅固主權，又可以推動外交及國際能見度的折衷方案。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政說，很高興國民黨加入希望以台灣為名參與國際活動，昨天經濟委員會討論相關預算有做出決議，要求行政部門用台灣名義爭取台灣館，國民黨願意向台灣主流靠攏，一起努力用台灣名義參與國際活動是正確一步。

外界質疑，政府近年來持續宣稱台日友好，結果我方仍不能以台灣名義參展，羅致政表示，礙於國際現實，台灣不是主辦單位的成員，台日雖然關係好，但日本只是承辦國，如果國民黨要一起爭取用台灣名義爭取加入國際組織或國際參與，歡迎加入共同行列。

國民黨 民進黨 許智傑 日本

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