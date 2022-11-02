隨行側記／賴清德出訪帛琉 收放藝術慎拿捏

副總統賴清德在帛琉第2天，出海參訪被列為世界文化遺產的「洛克群島南方潟湖」。「拚觀光」是他此行的主要目標，但「如何拚」卻沒有固定劇本，無論台帛雙方，眾人都在等待賴如何發揮。

賴清德出海也是行程滿檔，在帛琉總統惠恕仁陪同下，賴從搭遊艇變成開遊艇，一開始是嘗試，結果愈開愈順手，一路上開了20多分鐘，直接抵達目的地牛奶湖。其實賴在行前即打算對所有觀光行程來者不拒，盼以親身經驗行銷帛琉，因此除了開遊艇，隨後又往臉上塗了海底挖出來的火山泥、參與海釣，凡事追求「試了才知道」。

推廣觀光對賴清德來說並不陌生，他上一個成功行銷的地方是曾執政兩任的台南市，當時他最注重將台南「品牌化」，不只推銷台南小吃，也將台南的文化、歷史及農業結合，而最核心關鍵是打造台南的光榮感，讓無論本地和外地人，都喜歡說自己是台南人。

賴清德推銷帛琉也有類似的路徑，這兩天在正式場合及觀光行程中，不斷強調帛琉對於環保及保育政策都值得台灣學習，除了推廣帛琉的美景，也增加團員對邦交國的認識，讓帛琉旅遊成為「友邦之旅」獨特品牌。

賴清德在帛琉經常「神來一筆」，先是在專機上引用歌手梁靜茹的「分手快樂」歌詞，引發討論，到了帛琉之後的每一場演說，也都以即性為主。不過，善於臨場應變的賴清德，旅途中仍有自我堅持，例如出海穿牛仔褲涉水，惠恕仁也笑言期待賴下次換短褲，擔心太厚重。

身為副元首，賴清德的外交工作都是總統交付。身在帛琉，達成目標之餘，也隨時必須注意收放的藝術。