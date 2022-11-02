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鏡電視增資十億元、兩個月內完成 NCC：會留意股權變化

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
NCC（國家通訊傳播委員會）明天將赴立法院進行鏡電視專題報告。圖／聯合報系資料照片
NCC（國家通訊傳播委員會）明天將赴立法院進行鏡電視專題報告。圖／聯合報系資料照片

NCC（國家通訊傳播委員會）明天將赴立法院進行鏡電視專題報告，由於鏡電視在10月27日召開的股東臨時會中決議，將發行新股10億元，預計2個月內完成；NCC表達，由於資本額變更後，股權結構也可能變化，NCC會留意鏡電視股權是否違反政府法令及行政處分附款等狀況。

鏡電視先前已向NCC遞出負責人、公司章程、實收資本額變更申請案，只不過，遞出申請之後，鏡電視又再度面臨資金不夠、董監換人等問題；於是，鏡電視10月27日召開股東臨時會，補選新任三董一監，並討論增資議題。

NCC表示，鏡電視並沒有把原本的董監變更案撤回，而是提出新的名單，昨日已經收到鏡電視提出的新任三董一監變更案；至於增資10億元的部分，則因為要等原股東認購完成、會計師查核簽證後，才會送到NCC。

立法院交通委員會明天邀NCC主委陳耀祥、NCC副主委翁柏宗就「鏡電視財務問題、股權轉讓、董監事更迭、洩密疑雲所肇之經營與信任危機」進行專題報告，並備質詢。

市場先前傳出，鏡電視股東轉售股權予他人代持，在報告中，NCC也就鏡電視股權轉讓疑慮做出說明。

NCC指出，經瞭解，目前尚無具體事證顯示鏡電視有違反相關行政處分附款情形；不過，鏡電視後續如依規劃辦理新股發行，因涉及實收資本額變更，股權結構亦可能變化，本會將審酌該公司所提資料，於變更案件中注意其股權是否有違反政府法令及行政處分附款要求等狀況。

另外，外界質疑鏡電視案NCC是否有洩密狀況，NCC表示，就案情涉公務員服務法部分，NCC政風室業依相關事證進行查察，並移送法務部廉政署；涉司法部分，台灣士林地方檢察署也已來函調取鏡電視案件相關卷證，NCC尊重司法調查結果。

鏡電視 NCC

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