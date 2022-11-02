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賴清德宴請帛琉總統惠恕仁 讚帛琉像綠寶石鑲在湛藍寶庫

聯合報／ 記者丘采薇／帛琉即時報導
副總統賴清德出訪帛琉第二天，今晚在下榻的老爺大酒店舉辦答宴感謝帛琉總統惠恕仁及帛琉官員。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德出訪帛琉第二天，今晚在下榻的老爺大酒店舉辦答宴感謝帛琉總統惠恕仁及帛琉官員。記者丘采薇／攝影

副總統賴清德出訪帛琉第二天，今天經過一整天出海行程之後，晚上回到下榻的老爺大酒店舉辦答宴感謝帛琉總統惠恕仁及帛琉官員。他表示，這次看到帛琉之美，昨天從飛機上看下來，就看到不同層次的藍，無法形容的美，一個個島那麼翠綠，很像綠寶石，鑲在一塊湛藍寶庫上。他也說，來到帛琉境內，看到天空比以往高，天際比以往的遠，空氣也比以往所呼吸的空氣清新，說是純淨天堂不為過。

賴清德也提到帛琉有許多台灣可以學習之處，首先，帛琉對環境保護用心，不用殺蟲劑、不用肥料，避免汙染環境，若釣到的魚是保育類，還要放回去，也沒看到任何一個垃圾桶。再者，帛琉在惠恕仁領導下，積極應對暖化等環境危機。他也說，台灣與帛琉都是海洋國家，對於氣候變遷的感受格外明顯，他認為兩國可以一起努力，台帛兩國都是民主國家，期待台帛共同努力捍衛普世價值，共同維繫印太區域穩定。

惠恕仁致詞時再度提到今天海釣行程，賴清德很快就釣到魚，原本擔心行程滿檔，釣魚要花很多時間，沒想到魚在等賴清德，賴只用了20秒就釣到，因此釣魚行程只花了30分鐘，他也特別提到賴清德把釣到的魚放回去。

惠恕仁也說，中華航空的台帛來回機票，已經降價到一趟五百多元美金，歡迎大家到帛琉旅遊，他也說，他很享受今天，很感謝有機會可以推薦帛琉觀光。

帛琉 賴清德 惠恕仁

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