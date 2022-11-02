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蒞金視察小三通整備 邱太三說會盡快恢復小三通

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
立法院內政委員會召委林文瑞與陸委會主委邱太三等人視察小三通的整備，與相關單位座談。記者蔡家蓁／攝影
立法院內政委員會召委林文瑞與陸委會主委邱太三等人視察小三通的整備，與相關單位座談。記者蔡家蓁／攝影

國境已在上月全面開放，到底小三通到底何時可以重啟，備受各界關注，立法院內政委員會召委林文瑞與陸委會主委邱太三等人今天下午前往水頭碼頭視察小三通相關單位的整備情形，我們各單位都做好復航準備，要透過適當管道讓對岸了解我們已經準備好了，如果他們還沒準備好，我們片面地進行也沒有太大的意義。

立法院內政委員會召委林文瑞、立委李德維與陸委會主委邱太三等一行，在今日下午2點40分左右抵達金門水頭碼頭現場會勘小三通復航的整備情形，包括縣府秘書長陳祥麟、觀光處長丁健剛與移民署等CIQS相關單位人員都到場相陪，先開了將近1小時的會議，之後就逐一參觀動線。

林文瑞表示，今天看到各個單位都已準備好了，他相信只要相關單位跟對岸做好充分溝通好，相信陸委會會盡快恢復小三通，讓金門地區恢復過往榮景。

李德維提到，金馬小三通是兩地民眾都非常關心，牽涉到內政部、陸委會、財政部與海關等，希望所有單位都能準備妥當，而金馬兩地鄉親的期待，希望邱主委能趕快做相關小三通的研討，一旦能把疫情的因素降低，希望能盡快開放。

邱太三則說，小三通復航是金門鄉親非常關注的議題，陸委會與各相關單位都在積極的做好準備，但原先的設想與狀況都有很大變化，他透露，其實蔡總統在去年元旦時，就請大家做好準備，原本預期疫情1年半就可以解決，大陸的防疫工作小組本來想在5月10日開放國人入境廈門，無奈疫情再起而暫緩。各單位都做好復航準備工作，要透過適當管道，讓對岸了解我們已經準備好了，配合他們的需要，如果他們還沒準備好，我們片面地進行也沒有太大的意義。

相信在兩岸共同的努力之下，應該很快會做復航；他也強調，雙方都有各自的防疫管控措施，對岸到目前為止，所公布的重風險區還有2395區、中風險區有1617區，這些都要讓國人清楚了解，避免去了對岸，萬一被「封控」，我們能提供哪些協助，都要讓國人充分的了解。

至於何時復航比較有機會，邱太三並未直接回覆是冬至還是過年，僅說會盡快，只說雙方要有一定程度的理解與準備，才能水到渠成。

關於小三通復航一事，縣府則表示，仍秉持一貫立場，要求中央小三通盡速復航，不再以任何的理由推延。請中央能考量金門地區整體經濟發展需求，以及人道、鄉親返鄉省親需要，儘速與對岸展開實質的協商動作，並商討復航相關具體作法，而非僅是「口頭上的意思表示」，如此方能讓小三通儘速復航。

立法院內政委員會召委林文瑞與陸委會主委邱太三等一行，視察小三通的相關動線。記者蔡家蓁／攝影
立法院內政委員會召委林文瑞與陸委會主委邱太三等一行，視察小三通的相關動線。記者蔡家蓁／攝影
立法院內政委員會召委林文瑞、立委李德維與陸委會主委邱太三等一行，在今日下午前往金門水頭碼頭會勘小三通復航的整備情形。記者蔡家蓁／攝影
立法院內政委員會召委林文瑞、立委李德維與陸委會主委邱太三等一行，在今日下午前往金門水頭碼頭會勘小三通復航的整備情形。記者蔡家蓁／攝影
立法院內政委員會召委林文瑞、立委李德維與陸委會主委邱太三等一行，實地了解旅客通關情形。記者蔡家蓁／攝影
立法院內政委員會召委林文瑞、立委李德維與陸委會主委邱太三等一行，實地了解旅客通關情形。記者蔡家蓁／攝影
立法院內政委員會召委林文瑞與陸委會主委邱太三等一行，視察小三通的相關動線。記者蔡家蓁／攝影
立法院內政委員會召委林文瑞與陸委會主委邱太三等一行，視察小三通的相關動線。記者蔡家蓁／攝影

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