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外賓訪立院國民黨立委全員缺席 林昶佐批別扯台灣後腿

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
對華政策跨國議會聯盟（IPAC）今天拜會立法院，並首度參訪審議預算的國防外交委員會，召委王定宇（左三）開心表示，各國國會議員與台灣的立委共同見證民主的可貴與價值。記者潘俊宏／攝影
對華政策跨國議會聯盟（IPAC）今天拜會立法院，並首度參訪審議預算的國防外交委員會，召委王定宇（左三）開心表示，各國國會議員與台灣的立委共同見證民主的可貴與價值。記者潘俊宏／攝影

無黨籍立委林昶佐今天表示，這兩天IPAC代表團抵台訪問，國民黨立委竟然全員缺席，自己曾經親自拜訪國民黨立委蔣萬安、江啟臣等自稱親美、支持台灣跟民主國家串連的人，但是他們考慮再三後仍然拒絕，請國民黨不要對國際釋放錯誤訊息，扯台灣後腿。

林昶佐下午在臉書指出，這兩天「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）代表團抵台訪問，成員包括德國、英國、荷蘭、比利時、捷克等許多國家的國會議員，雖然台灣還不是IPAC會員國，但是代表團仍然來台表達支持，並且交流如何因應中國獨裁對全球政治及經貿所造成的威脅。

林昶佐說明，IPAC（Inter-parliamentary Alliance on China）是2020年成立的新興國際組織，已有30個會員國，主旨是促成民主國家國會串連，研擬立法等政策手段來因應中國獨裁威脅。

林昶佐說，由於台灣在第一線面對中國霸權，IPAC成立之初就邀請台灣加入，但是IPAC章程規定須由該國國會主要政黨參與，才能具備會員國資格，台灣的主要反對黨國民黨立委卻始終拒絕加入，致使台灣遲遲無法成為正式會員國。

林昶佐透露，自己曾經親自拜訪蔣萬安、江啟臣等自稱親美、支持台灣跟民主國家串連的國民黨立委，協助IPAC邀請他們加入，但是最後他們考慮再三後仍然拒絕，昨天他趁訪團來台期間，再次公開呼籲蔣萬安等國民黨立委主動參加，無奈他們卻持續模糊焦點來閃躲。

林昶佐批評，更誇張的是，今天IPAC訪團來到立法院外交及國防委員會，各黨派都齊聚一堂歡迎這些台灣的好朋友，但是國民黨立委竟然全數缺席，而IPAC希望能主動拜訪國民黨團也被拒絕。

林昶佐表示，世界各國正串聯抵禦中國對全球的威脅，台灣可以為國際貢獻關鍵力量，也可獲得更多的國際支持與合作機會，請國民黨不要對台灣的好朋友們失禮，不要再對國際釋放錯誤訊息，扯台灣後腿。

國民黨 林昶佐

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