影／國家兒童未來館進度慢 蘇揆：不必出張嘴 酸言酸語

行政院長蘇貞昌下午前往新北市視察國家兒童未來館基地，有媒體提問新北市府表示已經拜會文化部多次，還說「中央不做地方來」，閣揆蘇貞昌回應，「希望給認真工作的人肯定，不必出一張嘴，只會酸言酸語」。

行政院長蘇貞昌在聽取簡報前回應，這塊地價值300億，過去20年來就只停摩托車，而且還日曬雨淋。去年兒童節前夕，「我來宣布要建兒童未來館，不但這過程中，我親自主持17次會議，籌備處也在今年4月成立，計畫我已經核定，而且今天就由專案建築師來向各界報告整個的初步規劃，希望送給全國的兒童們，一個最先進的、最能夠從歡樂中體驗科技，對未來想像的、好的遊樂場所，希望給認真工作的人肯定，不必出一張嘴，只會酸言酸語」。 行政院長蘇貞昌（右二）下午在新北市長侯友宜（右一）陪同下，視察國家兒童未來館基地，了解初步規劃；圖為兩人相互交換意見。記者陳正興／攝影 新北市長侯友宜（右）下午陪同行政院長蘇貞昌視察視察國家兒童未來館基地。記者陳正興／攝影 行政院長蘇貞昌（右）下午在新北市長侯友宜（左）陪同下，視察國家兒童未來館基地，了解初步規劃；圖為兩人在會前相互拱手作揖。記者陳正興／攝影 行政院長蘇貞昌（右）下午在新北市長侯友宜（左）陪同下，視察國家兒童未來館基地，了解初步規劃；圖為兩人在會後相互拱手作揖。記者陳正興／攝影 行政院長蘇貞昌（右）下午在新北市長侯友宜（左）陪同下，視察國家兒童未來館基地，了解初步規劃；圖為兩人相互交換意見。記者陳正興／攝影 位在新北市板橋火車站旁的國家兒童未來館基地。記者陳正興／攝影 行政院長蘇貞昌下午前往新北市視察國家兒童未來館基地，對於媒體有關國家兒童未來館進度慢一事，閣揆蘇貞昌回應，「希望給認真工作的人肯定，不必出一張嘴，只會酸言酸語」。記者陳正興／攝影