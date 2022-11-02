影／國家兒童未來館進度慢 蘇揆：不必出張嘴 酸言酸語
行政院長蘇貞昌下午前往新北市視察國家兒童未來館基地，有媒體提問新北市府表示已經拜會文化部多次，還說「中央不做地方來」，閣揆蘇貞昌回應，「希望給認真工作的人肯定，不必出一張嘴，只會酸言酸語」。
行政院長蘇貞昌在聽取簡報前回應，這塊地價值300億，過去20年來就只停摩托車，而且還日曬雨淋。去年兒童節前夕，「我來宣布要建兒童未來館，不但這過程中，我親自主持17次會議，籌備處也在今年4月成立，計畫我已經核定，而且今天就由專案建築師來向各界報告整個的初步規劃，希望送給全國的兒童們，一個最先進的、最能夠從歡樂中體驗科技，對未來想像的、好的遊樂場所，希望給認真工作的人肯定，不必出一張嘴，只會酸言酸語」。
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