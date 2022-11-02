高虹安研發的專利權歸科智 資策會近日將提告

新竹市長候選人、立委高虹安遭指控在資策會任職期間的兩件專利歸屬於科智公司與高聖精密機電公司，資策會今（2）日表示，將於近日提起訴訟。經濟部長王美花則指出，若為職務中的發明，權利歸雇用人，但非職務相關的，權利就不歸雇用人。

資策會副執行長蕭博仁今於立法院經濟委員會中指出，資策會對於科智公司要主張專利權部分，已經準備好司法程序，近期會提起訴訟。此案牽涉到高虹安在資策會任職期間有雇用契約，在職務上取得的研發成果，專利歸屬應屬於資策會。

蕭博仁表示，依法，在民事上牽涉到債務不履行，「專利法」上則牽涉刑事背信。他表示，對於資策會智慧財產權的保護，不管是著作權或專利權，都應該維護資策會的科技研發成果、捍衛權利。他也強調，檢具事證要很明確，本案牽涉很多科專計畫，在釐清之後，資策會就會在近期內提起訴訟，並向大眾說明。

王美花過去曾任智慧局長，她今會中受訪時指出，「專利法」規定於受雇期間，如果是職務上的發明，權力應該是歸雇用人，除非雙方之間另外有歸定；但如果是非職務相關，例如職務是做智慧研發，但申請的專利是跟海事有關，那麼與職務無關的專利就是歸個人。