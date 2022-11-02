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影╱賴清德帛琉出海親駕遊艇20分鐘 為年輕十歲臉抹火山泥

聯合報／ 記者丘采薇／帛琉即時報導
副總統賴清德今天在帛琉總統惠恕仁陪同下，出海參訪被列為世界文化遺產的「洛克群島南方潟湖」，抵達無人島之後涉水登島。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德今天在帛琉總統惠恕仁陪同下，出海參訪被列為世界文化遺產的「洛克群島南方潟湖」，抵達無人島之後涉水登島。記者丘采薇／攝影

副總統賴清德出訪帛琉第二天，今天在帛琉總統惠恕仁陪同下，出海參訪被列為世界文化遺產的「洛克群島南方潟湖」。在惠恕仁指導下，賴也學習開遊艇，愈開愈有心得，開了20分鐘，成功到達第一站目的地「牛奶湖（Milky Way）」。隨後帛琉官員推薦牛奶湖中的火山泥，強調塗了會年輕十歲，賴也馬上抹在臉上。

牛奶湖為火山噴發後的火山灰沉積湖底累積，佐以帛琉高透明度的海水，陽光下形成獨特的乳白色如同牛奶，因此得名牛奶湖。現今火山活動已停止，但湖底仍有海底溫泉，使湖水帶有淡淡硫磺味。海底的火山泥是當地人養顏聖品，今天到了牛奶湖之後，惠恕仁隨即跳下海挖了一大坨火山泥，讓賴試試，賴也很配合馬上抹。

賴清德說，他今天有幾個人生初體驗，首先是駕駛遊艇，而且沒多久之後就一直開進牛奶湖，火山泥若天天敷，看起來可以少十歲，「這一定要抹」。

惠恕仁也帶賴清德種植硨磲貝（Giant clam）幼苗，將兩個手掌大的硨磲貝放入海中。賴清德說，帛琉已經進行硨磲貝復育5到7年，他說，在台灣很少看到那麼大的貝類，而兩個手掌大的硨磲貝，也只是幼貝而已，他問硨磲貝可以活多久，帛琉官員說可活超過100年，而且可以大到蓋住一個小孩子。

賴清德今天也在遊艇上海釣，沒用釣竿，只用手拿釣線，隨後成功拉到一隻魚，他說，過程很像在看診，可以感覺到水流，也可感覺到魚咬魚餌，釣線放下去沒多久，魚就上鉤，這些環境在台灣比較少見，所以這一趟旅行不虛此行，他非常鼓勵歡迎台灣民眾到帛琉玩，「我們非常友好的邦交國。」

隨後賴清德搭遊艇到鯊魚城附近的無人島，並接受媒體訪問，他感謝惠恕仁擔任他的嚮導一整天，非常熱情歡迎他，無論公開或私下，都肯定台灣進步，也感謝台灣對帛琉的幫助，更期待帛琉和台灣可以加強各項交流合作。

惠恕仁受訪時說，今天是一趟很美好的旅程，賴第一次把釣線放進海中，魚就上鉤，代表魚也歡迎賴清德來帛琉玩。賴清德說，他海釣時，惠恕仁擔心他釣不到魚，這樣有失待客之道，結果釣線放不到20秒就釣到，惠恕仁問「魚要不要帶回去」，賴說，「不行，這隻魚是來歡迎我的。」

今天惠恕仁穿著短褲，但賴清德穿著牛仔褲，賴在涉水登上無人島之後，整件褲子濕到大腿。被問到賴清德的服裝，惠恕仁說，「It's heavy（太厚重）」，媒體追問「not good？（不適合嗎）」，惠恕仁跟著說「not good」，惠恕仁隨後說，下次要換短褲，賴則回應「也許下次來就更知道怎麼穿」。

在無人島上，賴清德與惠恕仁一起共進午餐後，賴也與同行的團員交流、合照，隨後再前往烏龍島及情人橋參訪，接著回到下榻酒店準備晚上舉辦答宴。

副總統賴清德與帛琉總統惠恕仁登上無人島後，共進午餐。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德與帛琉總統惠恕仁登上無人島後，共進午餐。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德今天在帛琉總統惠恕仁陪同下，出海參訪被列為世界文化遺產的「洛克群島南方潟湖」，抵達無人島之後涉水登島。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德今天在帛琉總統惠恕仁陪同下，出海參訪被列為世界文化遺產的「洛克群島南方潟湖」，抵達無人島之後涉水登島。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德今天在帛琉總統惠恕仁陪同下，出海參訪被列為世界文化遺產的「洛克群島南方潟湖」，抵達無人島之後涉水登島。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德今天在帛琉總統惠恕仁陪同下，出海參訪被列為世界文化遺產的「洛克群島南方潟湖」，抵達無人島之後涉水登島。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德今天在帛琉總統惠恕仁陪同下，出海參訪被列為世界文化遺產的「洛克群島南方潟湖」。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德今天在帛琉總統惠恕仁陪同下，出海參訪被列為世界文化遺產的「洛克群島南方潟湖」。記者丘采薇／攝影

惠恕仁 賴清德 帛琉

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