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將與FCC官員會面？NCC：具體細節無法評論

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
外傳FCC委員卡爾訪台，將與NCC、外交部官員會面，NCC表達，具體細節無法評論。圖／聯合報系資料照片
外傳FCC委員卡爾訪台，將與NCC、外交部官員會面，NCC表達，具體細節無法評論。圖／聯合報系資料照片

外媒報導，美國聯邦通訊委員會（FCC）委員卡爾（Brendan Carr）已抵達台灣，將與國家通訊傳播委員會（NCC）、外交部官員會面；對於FCC官員來訪，NCC副主委暨發言人翁柏宗指出，「這個不是我們會裡面安排，具體細節，我無法評論。」

卡爾是首位以官方身分訪台的現任FCC委員，他在接受外媒採訪時透露，此行將與NCC、外交部官員進行會面，他也期待深化與台灣之間的合作，就網路韌性、資通安全、電信等領域進行討論。

卡爾也提到，本次訪台，是希望傳遞一個重要訊息，那就是「自由民主的台灣，對美國繁榮至關重要」；他也提到，台灣晶片產業對美國利益與經濟成長也很重要。

對於FCC官員訪台，翁柏宗指出，「具體時程跟細節，我沒有辦法評論。」他僅表示，這是民國100年到現在、最近這11年間，FCC訪台的最高層級。

由於卡爾相當重視網路安全威脅議題，他過去在美國也積極敦促政府禁止TikTok，外界也關心，他此次來台是否也會與NCC討論禁用抖音等中國數位平台。

對此，翁柏宗回應，現階段，涉及兩岸關係條例、兩岸事務的部分，都要和陸委會、經濟部、數位部一起討論，對於是否禁用中國數位平台，他回應，「就跟愛奇藝一樣，這個都要透過陸委會做協商。主政單位可能會是陸委會，也會視個案情形去討論，這部分沒有辦法回應細節。」

NCC

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