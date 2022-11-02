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獨／立委批國考廢考公文還要教 考試院：寫公文很重要

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨立委陳以信質詢時表示，國考廢考國文，為什麼還要編列預算教公文，對此，考試院回應表示，將加強公文訓練，且任職中學習跟成長才是重點，在職時適時強化，來加強公文品質。 圖／截取自國會直播網站
國民黨立委陳以信質詢時表示，國考廢考國文，為什麼還要編列預算教公文，對此，考試院回應表示，將加強公文訓練，且任職中學習跟成長才是重點，在職時適時強化，來加強公文品質。 圖／截取自國會直播網站

立法院司法與法制委員會今天審查考試院相關預算。考試院日前宣布明年起國考廢考公文，國民黨立委陳以信質詢時表示，國考廢考公文，為什麼還要編列預算教公文，對此，考試院回應表示，將加強公文訓練，且任職中學習跟成長才是重點，在職時適時強化，來加強公文品質。

陳以信質疑，公文已廢考，但是考試院卻還編列預算教公文，那為什麼要廢考公文？需要性在哪裡？若無合理性，他將凍結預算。文官學院回應說明，相較去年只增加10萬2千元，112年後國考刪除公文考試，但公務人員撰寫公文很重要，刪除了考試但是在公文訓練份量要加重。

文官學院進一步表示，預算是用在實用工具書的撰稿跟編撰費用。不過，相關解釋並未受陳以信接受，他說，解釋很荒謬，覺得公文重要又要廢考，廢考之後，又要教公文，政策相當反覆。

考試院秘書長劉建忻回應說，任職中的學習跟成長才是重點，高等教育沒有教公文，因此過去國考考生要到補習班補習，考量既然大學沒有特別教，就不要考。公務人員進到公職後，則透過強化訓練、長官督導、在職訓練等適時強化，加強公文品質。

考試院 陳以信

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