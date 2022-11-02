批鄭文燦鄭運鵬虛構台積電設廠 鄭寶清競總：詐騙選民

最近台積電1奈米廠落腳桃園話題引發爭議，無黨籍桃園市長候選人鄭寶清競選總部今天上午表示，巿長鄭文燦傳出台積電1奈米廠落腳龍潭科學園區消息，感謝巿長候選人鄭運鵬協助溝通，宛如之前剽竊鄭寶清成功爭取桃園鐵路地下化政績劇情再度上演，詐騙桃園選民、操弄利多選情。

鄭寶清競總新聞稿表示，鄭寶清日前接受「POP搶先報」主持⼈朱學恒專訪提出桃園身為國門之都，擁有空港絕對優勢，卻爭取不到台積電設廠，是為政者沒有著眼人民福祉，事隔不到3天，鄭文燦傳出台積電1奈米廠將落腳龍潭科學園區消息，並感謝鄭運鵬的協助溝通，鄭運鵬順勢接話一年多來愚公移山終讓護國神山成功來到桃園。

這種宛如之前剽竊鄭寶清成功爭取桃園鐵路地下化政績劇情又再度上演，原本只是顛倒是非黑白的公然說謊惡行，如今為了詐騙桃園選民、操弄利多選情，竟然擅自發布台積電即將到桃園設廠的假消息，搬出愚公移山的政治話術，來證明自己虛構的政績，這種「詐騙二人轉」的愚民惡行，簡直就是「妖言惑眾」的選戰花招。

鄭寶清競總表示，在經濟部、竹科管理局與台積電輪番澄清說明打臉之後，謠言已不攻自破，貽笑大方。鄭文燦與鄭運鵬難道還要像「挺抄襲」論文門一樣繼續硬拗到底嗎？難道不會羞愧到無地自容嗎？畢竟「愚公移山」謊言已正式被打臉拆穿了。