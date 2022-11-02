快訊

世足賽／南韓要跳腳了！孫興慜頭球受傷 臉部變形疑眼眶骨折

充電撇步曝！他2支iPhone電池健康度都100% 老婆反向操作「健康度急墜」

閃爆！甜蜜升格醫師娘 鄭家純新婚夫妻照片曝光

批鄭文燦鄭運鵬虛構台積電設廠 鄭寶清競總：詐騙選民

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
無黨籍桃園市長選人鄭寶清（右一）競總批評鄭文燦、鄭運鵬虛構台積電設廠騙選民。圖／鄭寶清競總提供
無黨籍桃園市長選人鄭寶清（右一）競總批評鄭文燦、鄭運鵬虛構台積電設廠騙選民。圖／鄭寶清競總提供

最近台積電1奈米廠落腳桃園話題引發爭議，無黨籍桃園市長候選人鄭寶清競選總部今天上午表示，巿長鄭文燦傳出台積電1奈米廠落腳龍潭科學園區消息，感謝巿長候選人鄭運鵬協助溝通，宛如之前剽竊鄭寶清成功爭取桃園鐵路地下化政績劇情再度上演，詐騙桃園選民、操弄利多選情。

鄭寶清競總新聞稿表示，鄭寶清日前接受「POP搶先報」主持⼈朱學恒專訪提出桃園身為國門之都，擁有空港絕對優勢，卻爭取不到台積電設廠，是為政者沒有著眼人民福祉，事隔不到3天，鄭文燦傳出台積電1奈米廠將落腳龍潭科學園區消息，並感謝鄭運鵬的協助溝通，鄭運鵬順勢接話一年多來愚公移山終讓護國神山成功來到桃園。

這種宛如之前剽竊鄭寶清成功爭取桃園鐵路地下化政績劇情又再度上演，原本只是顛倒是非黑白的公然說謊惡行，如今為了詐騙桃園選民、操弄利多選情，竟然擅自發布台積電即將到桃園設廠的假消息，搬出愚公移山的政治話術，來證明自己虛構的政績，這種「詐騙二人轉」的愚民惡行，簡直就是「妖言惑眾」的選戰花招。

鄭寶清競總表示，在經濟部、竹科管理局與台積電輪番澄清說明打臉之後，謠言已不攻自破，貽笑大方。鄭文燦與鄭運鵬難道還要像「挺抄襲」論文門一樣繼續硬拗到底嗎？難道不會羞愧到無地自容嗎？畢竟「愚公移山」謊言已正式被打臉拆穿了。

該競總表示，在鄭文燦與鄭運鵬「詐騙二人轉」唬弄選民虛構台積電設廠投資桃園的消息傳開之後，極有可能產生更明顯的民調消長大變化，鄭寶清一定會繼續把握機會往前衝，以城市CEO的創新經濟能力，結合台鹽董事長的經營實證經驗實績，為桃園建設經濟發展，創造最好的成績，鄭寶清的政治承諾保證會說到做到。

無黨籍桃園市長選人鄭寶清競總製作哏圖批評鄭文燦、鄭運鵬虛構台積電設廠騙選民。圖／鄭寶清競總提供
無黨籍桃園市長選人鄭寶清競總製作哏圖批評鄭文燦、鄭運鵬虛構台積電設廠騙選民。圖／鄭寶清競總提供

2022大選 桃園市長 鄭寶清 鄭運鵬 台積電

延伸閱讀

王美惠桃園替鄭運鵬助選 市場掃街向民眾說明捷運棕線

桃市總圖開幕延期爭議多 張善政：鄭文燦要交代說清楚

民調落後鄭運鵬要彎道超車 籲張善政道歉小黨賣假藥

藍控剽竊政績 鄭運鵬陣營反擊：沒成績怎麼剽竊？

相關新聞

徐巧芯秀一張照片 爆警界與綠高層餐敘

北市議員徐巧芯爆警界與綠高層餐敘，還秀出內湖分局長王炳睿5月和內政部長徐國勇、英系大將洪耀福餐敘的照片為證，質疑「訂席的...

高虹安男友公費助理風波 競辦已準備證據自送檢調

民眾黨新竹市長候選人高虹安的助理男友案越演越烈，傳出檢調介入中，競辦今天發出聲明，指出已整理大量證據，證明這位前助理於任...

當永遠的志工 林耕仁中常會宣示：當選薪資捐公益團體

年底新竹市長選舉三腳督激戰，但在地藍白合傳聞不斷，國民黨行動中常會今移師竹市，要替黨籍市長候選人林耕仁加持。林耕仁除向在...

大巨蛋案反改革？ 陳陣營左右開弓 黃蔣反擊

民進黨北市長候選人陳時中競選團隊昨天左批無黨籍候選人黃珊珊過去3年任副市長不處理大巨蛋，右打國民黨候選人蔣萬安就是「假萬...

無黨嘉義市長候選人黃紹聰驚傳過世 選舉將重行 恐趕不上1126

無黨籍嘉義市長候選人黃紹聰驚傳過世！據了解，黃紹聰今天凌晨4點多在嘉義基督教醫院宣告不治；對此，黃紹聰的競選團隊不願直接...

批鄭文燦鄭運鵬虛構台積電設廠 鄭寶清競總：詐騙選民

最近台積電1奈米廠落腳桃園話題引發爭議，無黨籍桃園市長候選人鄭寶清競選總部今天上午表示，巿長鄭文燦傳出台積電1奈米廠落腳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。