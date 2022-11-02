因政治鬥爭被牽扯？內湖警分局長：抱歉，不便回應

台北市內湖警分局長王炳睿與內政部長徐國勇等人宴會，國民黨台北市議員徐巧芯質疑仍有不明人士同桌，台北市長候選人黃珊珊指政治鬥爭不該牽扯無辜公務員，王炳睿對此「不便回應」。

徐巧芯昨在臉書貼出「喜相逢」餐廳宴會照，指席間有內政部長徐國勇、民進黨副秘書長高幸雪、內湖分局長王炳睿等人，王的旁邊還有一名背對鏡頭的黑衣不明人士，「是白道還是黑道？」「真相很黑暗」。

黃珊珊今午說，看起來是綠營惡鬥，把資料給藍營，然後牽扯無辜、專業的公務人員。

對此，本報致電詢問王炳睿，王僅說「抱歉，不便回應」。事實上，宴會當晚坐在王旁邊的「黑衣不明人士」身分已曝光，是電器商業公會全國聯合會理事長廖全平，與徐國勇有多年交情，雖非警友會成員，但在內湖區很活躍，也很支持警方，與王也不陌生，遭指為黑衣人，廖向媒體表示「這樣不公平」。