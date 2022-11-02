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優傳媒、新故鄉智庫委託民調 第三勢力崛起趨勢擴大
優傳媒與新故鄉智庫協會委託趨勢民調公司進行民調，今公布民調結果，最新政黨傾向，民進黨支持度32.3%、國民黨21.6%、台灣民眾黨14.4%、時力5.0%。
今民調發表會，由台灣競爭力論壇執行長謝明輝主持，與談人包括東海大學政治系教授楊志誠、國立東華大學教授施正鋒、前中國時報副社長兼總編輯張景為等人。
施正鋒認為，民眾黨在這次地方選舉並未全面參與，重點戰區僅有幾處，能有這樣的支持度與好感度，讓人感到台灣政治新興的「第三勢力」政治力量正逐漸興起。
楊志誠指出，執政黨攬權、在野黨爭權，民眾對朝野兩黨不滿，第三勢力因而有興起的機會，這樣的現象和民粹主義有高度的關聯。
謝明輝說，民調顯示，中研院前院長李遠哲公開指責「在民進黨政府上任以來，腐化程度比過去更快」的看法」，表示高度認同，有55.2％的受訪民眾，認為民進黨的腐化程度，讓人相當訝異；特別是教育程度高的中年以下選民，對民進黨的「貪腐速度」表達高度不滿。
這份民調由「優傳媒」與「新故鄉智庫協會」委託趨勢民意調查股份有限公司進行，調查對象為戶籍在台澎金馬地區且年滿18歲的一般民眾；調查時間111年10月24日至10月26日，完成1069份有效樣本，在95％的信心水準下抽樣誤差，為正負3.0個百分點。
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