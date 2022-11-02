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梨泰院踩踏釀傷亡 立委籲訂定無主辦單位大型活動指引

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
韓國梨泰院日前發生踩踏傷亡事件，無黨籍立委黃國書呼籲政府，盡速訂定無主辦單位大型活動指引。圖／黃國書辦公室提供
韓國梨泰院日前發生踩踏傷亡事件，無黨籍立委黃國書呼籲政府，盡速訂定無主辦單位大型活動指引。圖／黃國書辦公室提供

韓國梨泰院日前發生嚴重踩踏傷亡意外，引發各界關注大型活動公共安全問題。無黨籍立委黃國書今天呼籲內政部以此為鑑，針對無主辦單位的大型群聚活動盡速提出安全管理指引，避免類似事件再發生。對此，消防署表示，會以梨泰院事件為例，滾動式精進大型活動相關管理措施。

梨泰院慘案發生後，源於無主辦單位活動難以準備事前管理工作，因此韓國總統尹錫悅已針對無主辦單位、群眾自發聚集集會活動，要求相關部會補強措施、擬定安全管理體系。

黃國書指出，檢視我國大型活動安全法規，內政部僅於2015年八仙塵暴事件後，為避免人群聚集時因場地、設施不完備或秩序混亂等原因，導致民眾傷亡，因而制定大型活動安全管理方案及大型群聚活動安全管理要點，但至今未納入無主辦單位大型群聚活動安全管理指引，造成民眾自主群聚活動目前毫無安全計畫規定及人流通報管制措施。

中華民國大型活動緊急救護協會理事長張國頌說，現在地方政府對大型活動的審查，大多僅為事前報備或書面審查，常疏忽過程中的管理或稽核，然而在人潮過度擁擠時，對外通訊會中斷，難以緊急求救；每平分米超過六人時，更會發生流體效應，急救往往非常困難，警察如何疏運大量人潮或是如何透過鄰里救護隊、里長、鄰長進行通報，都是政府要來思考的。

消防署火災預防組警監秘書沈義哲表示，自主突發性活動因無法預估人數或規模，疏散路線也不會預先規畫，要管理會有困難，後續會以梨泰院踩踏事件作為案例，探討及滾動式管理，精進大型活動處理措施。

梨泰院 內政部

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