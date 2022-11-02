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數發部透露：Google明天首邀媒體對談媒體議價

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
立法委員林楚茵（左）今於交通委員會要求數發部確保數位平台業者派決策層級出席，與媒體對談分潤機制。數發部長唐鳳（右）也承諾將留意代表層級問題。圖／取自立法院ivod
立法委員林楚茵（左）今於交通委員會要求數發部確保數位平台業者派決策層級出席，與媒體對談分潤機制。數發部長唐鳳（右）也承諾將留意代表層級問題。圖／取自立法院ivod

立法委員林楚茵今於交通委員會要求數發部確保數位平台業者派決策層級出席，與媒體對談分潤機制。數發部數位產業署副署長林俊秀透露，明天Google將首邀電子、平面新聞媒體來對話，數發部也會出席，唐鳳也承諾將留意代表層級問題。

林楚茵說，根據NCC委外產業調查報告指出，國內民眾超過半數從數位平台接收新聞，其中來自Google及YouTube的比例是33%，Facebook是30%、Line Today則為16%，這些主流數位平台的母公司都在國外，且具有市場壟斷的優勢，對談中最怕平台業者不理會，甚至被秋後算帳。

林楚茵表示，澳洲去年2月通過媒體議價法時，曾引發Google揚言撤出在澳洲的服務，而加拿大今年4月提出「線上新聞法」，Meta也因未受邀表達意見，揚言封鎖加拿大臉書之新聞內容。林楚茵擔憂，如果在台灣對談完，母公司不認帳，一聲令下放棄台灣市場，將造成消費者、新聞媒體、數位平台三輸局面。

林俊秀說，數發部已掌握訊息，明天Google將邀請主流及中小型電子、平面媒體對話，數發部也會與會，Google主要想先了解新聞媒體的想法。對此，林楚茵要求數發部應確保數位平台業者派決策層級出席，否則只是來蒐集意見回報給母公司，沒有實質效益。

林楚茵說，以Meta為例，Meta在台灣營業項目僅管理顧問業、廣告服務、市場調查，若台灣人要在臉書下廣告，是要匯款到美國的銀行，銷售人是愛爾蘭臉書公司，並非台灣臉書公司，說明Meta台灣未被授權資料處理、廣告銷售。

林楚茵說，唐鳳較了解數位平台的運作，對數位平台業者的策略動見觀瞻，也樂見數位平台率先提出對談，數發部應該要協助國內媒體業者在對談上獲得實質進展。

林楚茵 廣告 唐鳳

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