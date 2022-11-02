高端重訊指陳時中要求保密？藍批：想隱瞞什麼？

高端日前公布疫苗購格，國民黨文傳會副主委黃子哲今指出，去年5月28日疾管署與高端簽訂500萬劑「高端新冠肺炎疫苗」採購合約，根據高端5月30日發出的重訊，其中說明第6點的限制條款明明寫著「依『採購機關』要求，合約其他細節不予公開。」這合約採購機關是疾管署，也就是說，要求不公布合約細節的是衛福部疾管署，不是高端公司，顯然打臉陳時中所謂合約是對買方要求的說辭。

民進黨台北市長候選人陳時中昨受訪表示，高端採購合約是對買方的要求，對廠商來講沒有限制。衛福部長薛瑞元今也說，高端做任何決策不需要指揮中心同意，高端有本來就有對外揭露秘密資訊的權利。

黃子哲指出，二人都在強調，不是衛福部不願說，是高端在合約上要求衛福部不能說；至於現在高端願意解密，也是高端自己的事，跟衛福部都無關，這顯然有說謊之虞。

黃子哲質疑，民進黨政府一路護航高端，黑箱過程疑雲重重，從輕率發EUA、價格過高、股價暴漲、延遲交貨、受試者保護效益未明等爭議，到現在打了高端疫苗的死忠國人，出國還處處受限，這些無一不是陳時中帶領下的傑作，陳時中選情告急，現在找薛瑞元、王必勝等人來串供，恐怕為時已晚。

黃子哲說，除非高端發布不實的重訊（那證交所得重罰），否則陳時中應講清楚，為何是依採購機關要求而不公布合約細節，如果連賣方的高端都沒要求要保密，衛福部在怕什麼？陳時中想隱瞞什麼？依照重訊的說明，薛瑞元現在就可以要求全部解密，公開所有合約細節，人民有知的權利，陽光應該照進每個暗黑角落，讓魔鬼現形。