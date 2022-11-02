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「迷路小瑪」挺18歲公民權複決 周春米推出動漫畫風看板
曾吸引千萬人潮的萬金聖誕季，代言人「迷路小瑪」獲動漫迷歡迎，粉絲專頁迄今運作。民進黨屏東縣長候選人周春米獲授權運用迷路小瑪，做成挺18歲公民權看板，掛在競選總部屋頂超吸睛，還有人特別停下拍照，總部指出，接下來還會推出周邊限量文創品。
周春米表示，年輕人的聲音在政策制定的過程應該被聽到，18歲公民權的修憲公投在合併本月 26日的大選一併投票，呼籲大家投下同意票，特別取得迷路小瑪的授權，以年輕人喜愛的動漫，凸顯議題，用年輕人的力量去說服家人投下贊同票。
周春米說，畫面中的迷路小瑪手握彩筆，期待在自己的人生畫布繪出繽紛顏色，期待讓年輕人喜愛的迷路小瑪喚起大家對這個議題的重視，以免讓大選的攻防稀釋18歲公民權議題重要性。
周春米競選總部年輕幕僚表示，周春米主張推動18歲公民權，對迷路小瑪走入此議題十分興奮，接下來還會推出周邊文創品；將議題與動漫、文創結合，在煙哨味濃厚的選戰中，格外清新，引人注意。
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