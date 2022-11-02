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高端合約將公開？ 薛瑞元：將討論解密

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
薛瑞元表示，將與高端公司合約解密事宜，但沒有辦法保證對方同意。記者楊雅棠／攝影
薛瑞元表示，將與高端公司合約解密事宜，但沒有辦法保證對方同意。記者楊雅棠／攝影

立法院財政委員會今天就新冠肺炎特別預算進行專案報告，國民黨立委也提出兩項臨時提案，包括要求衛福部與高端疫苗公司洽談合約解密事宜，以及高端疫苗EUA審查應公開會議紀錄。衛福部長薛瑞元表示，將與高端公司合約解密事宜，但沒有辦法保證對方同意。

國民黨立委提出兩項提案，第一案為高端疫苗公司既然已經自行詳細公布國人最在乎的疫苗採購數量及價格，衛福部與該公司所簽的合約已無需要保密之處。

提案認為，高端已公布疾管署所簽約的「高端新冠肺炎疫苗採購合約」總價金為40億3000萬元（含稅），履約交貨數量合計500萬元。高端公司也清楚告知合約內疫苗品貨外，價金尚包含疫苗之檢驗封、冷鏈儲運、稅捐等，與疫苗交付至終端點之全項所有相關費用。

為了消弭界疑慮、讓國人可以清楚知悉政府舉債8400元的特別預算經費流向，請衛福部立即與高端疫苗公司洽談合約解密事宜，並於一周後將執行結果書面報告送交本院財政及相關委員會。

對此，薛瑞元表示，針對合約內容公開事宜，可與高端公司展開討論，但無法保證該公司一定同意公開合約內容。

另一案則針對日前高端補交的「保護效益報告」和專家會議審查否撤銷高端EUA，「衛福部應全程直播有關高端『保護效益報告』之審查會議，並公開透明全部審查過程，以釐清各界疑慮。」

對此，薛瑞元則表示，全程直播會議不太可能，希望改為「公開審查會議結果」，並「公開審查紀錄」。後委員要求應全文公開後，雙方同意提案修改文字為「衛福部應公開有關高端『保護效益報告』之審查會議結果，並公開審查紀錄，以釐清各界疑慮」後通過。

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