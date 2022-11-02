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立委質疑教育部委辦費逐年增 凍結1億元經費

中央社／ 台北2日電

立法院教育及文化委員會今天審議教育部預算，國民黨立委萬美玲認為教育部編列新台幣30億元的「委辦費」過高。教育部則說涉及資安維護、數位內容教材開發等，最終教文會決議凍結1億元。

萬美玲今天指出，教育部編列的「委辦費」逐年增加，110年度為19億多元，112年度則增為30億多元。委辦費應只是政府推動業務的方式之一，若占比過高，恐成為機關卸責的管道。

萬美玲提到，近年發生的學習歷程檔案遺失事件，教育部就歸因於委外單位出錯。她提案減列30億預算中的1%，並凍結5%。不過，民主進步黨籍立委何欣純、陳秀寶、張廖萬堅等人都認為，1%金額過高，可能影響執行狀況，最後再討論約30分鐘且休息5分鐘溝通後，教文會決議改為凍結1億元。

潘文忠解釋，112年度編列的委辦費，包括學習歷程遺失事件後檢討，須委託中立的專業單位加強教育體系的資訊安全防護，以及108課綱數位內容教材開發，以及雙語政策、大學社會責任等，都屬於重大事項。

另外，近來頻繁有政治人物陷入論文爭議，今天教文會審議教育部預算時，朝野立委要求教育部檢討學術倫理制度，避免論文抄襲、代寫等問題，完善處理機制、論文檢核系統建置等。

對此，教育部承諾會持續推動措施，確保論文品質和指導教授的責任，國家圖書館也正建置比對系統，後續會用政策引導大學使用。

教育部 萬美玲 論文抄襲

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