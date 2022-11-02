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黃偉哲無法參加造勢惹議 郭信良：台灣要團結 不是內鬥

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
無黨籍台南市議長郭信良（左）將在11月12日主辦「挺偉哲！挺18！」新營造勢活動。圖／台南市議長郭信良提供
無黨籍台南市議長郭信良（左）將在11月12日主辦「挺偉哲！挺18！」新營造勢活動。圖／台南市議長郭信良提供

民進黨立委陳亭妃與無黨籍台南市議長郭信良將在11月12日主辦「挺偉哲！挺18！」新營造勢活動，黃偉哲因無法抽出時間而不參加，陳亭妃、黃陣營叫陣，掀起綠營茶壺裡的風暴。郭信良今再挑明「此時台灣需要團結，不是內鬥，11月12日我們不見不散」。

郭信良說，12日下午3點他與陳亭妃在新營轉運站主辦的「挺偉哲！挺18！」造勢活動，只為一個目的「台灣價值和理念是我的血和根」，也是為台灣、民主、台南及下一代，他在2020大選時擔任蔡英文與賴清德競選總統、副總統的台南後援總會長，這些都是假不了的事實。

郭信良表示，是誰利用強壓方式讓他變成無黨？當他在為台南民主政治打拚時，所謂的大罵前輩的後起之秀在哪裡？25年前，台南國民黨分裂，民進黨張燦鍙才有機會拿下市長，難道之後大家就坐等不用替民進黨經營組織，永續執政就從天而降？現在台南年輕一輩的政治人物在享受台南綠大於藍果實時，別忘了台南民進黨如何開花結果。他懷念當時所有競選團隊只有思考如何團結將餅做大，而非如現在，不斷搞內鬥。

他無奈表示，2005年他為民進黨在台南市議會拚下副議長，成為台南市議會史上首位民進黨籍副議長，為什麼到最後卻有人用各種力量硬要把他的副議長做掉，他從台南民進黨草創階段，一直為民進黨努力到現在，無論他的身分如何，他永遠是為台灣、為民進黨打拚的郭信良。

郭信良說，當選議長後，蔡英文總統叮嚀他要協助黃偉哲，他答應全力以赴，因此3年多來，黃偉哲在議會沒有受到在野黨及無黨議員刁難，甚至給足絕對的資源與預算，讓市府好做事。當市府在議會遇到困難，需要他幫忙溝通在野黨、無黨時，怎麼就沒有人罵他，現在選舉到了，為了權力鬥爭，把他用完就丟，「船過水無痕」速度未免太快。

郭直指，他參與台南民主活動時，許多議員年紀還小，但當有人被賦予當打手的角色，要講出與事實互相違背的話，還真是辛苦，「本是同根生，相煎何太急」。

台南 民進黨 郭信良

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