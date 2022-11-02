黃國昌控涉黑施壓賤賣眷地 蔡適應：畫錯重點

對於前立委黃國昌在臉書指控，配合天道盟都更利益，施壓國防部違法賤賣眷地，民進黨基隆市長參選人蔡適應今天說，黃國昌畫錯重點，土地是公開標售，從頭到尾他也沒有參與廠商協調。

黃國昌在臉書（Facebook）表示，陳定南在擔任法務部長時，當初成立「后羿專案」所要掃除的天道盟太陽會，現在竟然早已成為蔡適應的「麻吉」；蔡適應不僅對天道盟盟主鞠躬哈腰，竟還配合天道盟的都更利益，施壓國防部違法賤賣眷地，請問蔡適應對得起陳定南代表的價值嗎？

國民黨基隆市長參選人謝國樑上午在南興市場拜票，接受媒體聯訪說，民進黨今天要舉辦「終結黑金，贏回正義」記者會，「我覺得非常諷刺」，民進黨的參選人，尤其在基隆就是跟黑道大量掛勾，放肆黑道在基隆用賄選方式影響樁腳和選民意向，這已是20年前最傳統選舉方式，沒想到民進黨又重操舊業，他要譴責和唾棄用現金賄選，把錢交給給里長的傳統賄選方式。

謝國樑說，相關證據都已在基隆的檢調手上，希望檢調能有正義感，不要怕民進黨執政的中央政府，應該要積極偵辦，不要怠惰。

對此，蔡適應上午拜票時回應，黃國昌畫錯重點，這筆土地是他在擔任立委前就決定要拍賣，他做的就是促使程序依法辦理，土地是透過公開標售方式處理，任何人都能參與，從頭到尾他也沒有參與公開標售廠商的協調等，國防部和財政部國有財產署已多次發表聲明指沒有外力介入。

蔡適應競選總部發言人沈詠珮向中央社記者表示，針對謝國樑一再抹黑蔡適應團隊與黑道有關，蔡適應已充分說明，日前已針對謝國樑的抹黑內容提告，被謝國樑指控的當事人，也已說明與蔡適應沒有關係。

沈詠珮說，希望謝國樑發表言論要與時俱進，要選市長、競選公職的人應該要有良心，不要抹黑別人很會，說到不明的金流、政見就支支吾吾，基隆人不需要對市民不誠實的市長，更不需要只會騙票的「謝公子」。