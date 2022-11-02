黃國昌嗆蔡適應濫用職權關說 施壓國防部違法賤賣眷地

前時代力量立委黃國昌今天表示，民進黨基隆市長候選人蔡適應濫用立委職權進行不法關說，施壓國防部違法賤賣林口眷地，蔡適應到目前為止不敢正面回應，還跟天道盟盟主陳清源、精神領袖吳桐潭關係密切，難道蔡適應未來擔任基隆市長要一邊掃黑，一邊私下跟黑道鞠躬哈腰。

黃國昌昨天晚間在臉書指控，前法務部長陳定南當初成立「后羿專案」所要掃除的天道盟太陽會，現在早已成為蔡適應的麻吉，蔡適應不僅對天道盟盟主鞠躬哈腰，竟然還配合天道盟的都更利益，施壓國防部違法賤賣眷地，「請問蔡適應對得起陳定南代表的價值嗎」。

黃國昌今天受訪時表示，在公共事務與政治的參與上，陳定南所代表清廉的價值，已經是台灣的公共財，也是他個人非常景仰而一路追隨的對象，過去陳定南對反黑金所做的努力，相信所有台灣人民記憶猶新，大家都看在眼裡，「對於反黑金的價值，我相信台灣的公民社會，大家都認同」。

黃國昌認為，在今年的選舉過程當中，每一個政黨都有相同的責任，就是要告訴選民「我們所提出來的候選人，一定要跟黑道劃清界線」。

黃國昌指出，天道盟太陽會是當年陳定南就任法務部長的時候，第一個全力掃蕩的最大犯罪組織，難道大家可以想像坐在上面的基隆市長，原來跟天道盟盟主陳清源、精神領袖吳桐潭是好哥們，關係密切，鞠躬哈腰，甚至為了他們介入的都更利益，施壓國防部違法賤賣眷地。

黃國昌批評，蔡適應濫用立委權責進行不法關說，施壓國防部違法賤賣眷地，自己曾經公開地請教蔡適應，「請問你跟天道盟的這些人是什麼關係」，蔡適應到目前為止不敢正面回應，現在觥籌交錯、鞠躬哈腰的照片被翻出來了，蔡適應卻說這個只是公開場合。

黃國昌質疑，吳桐潭自己在飯店裡面辦7桌，這個根本不是公開場合，請蔡適應不要侮辱公民社會的智商，而麗新國際總經理洪乾峰是如何介入林口眷地的都更，當天他就坐在吳桐潭的旁邊，「蔡適應你人在現場，難道不知道他跟天道盟的關係？」

黃國昌說，天道盟太陽會最重要發起的基地就是基隆市，接下來蔡適應如果要擔任基隆市長，請問要不要掃黑，「你不要告訴基隆市民，我一方面要掃他，另外一方面晚上私下要跟他觥籌交錯，甚至對他鞠躬叉腰」。

黃國昌批評，就連這麼基本的事情，蔡適應到現在都還講不清楚，今天民進黨中常會要宣示「贏回正義」，他們聲稱要終結黑金，那可不可以從終結自己黨內的黑金開始。

黃國昌強調，現在的執政黨是民進黨，最大的權力掌握在民進黨手上，從公民的立場監督掌握權力的人，難道有什麼不對，「難不成他們已經搞到今天這樣的地步，我還要幫他們擦脂抹粉嗎」，至少自己不會拿著一句抗中保台，就想要遮掩其他沒有辦法讓公民社會接受的事情。