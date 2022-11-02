吳欣盈宣誓就職立委 民眾黨團獨缺高虹安原因曝光
新光金大公主吳欣盈今天到立法院宣誓就職，民眾黨秘書長謝立功、黨籍立委邱臣遠、張其祿、賴香伶等人都到場觀禮，唯獨民眾黨新竹市長候選人高虹安未到場，引發關注。民眾黨團總召邱臣遠表示，高虹安因地方行程不克前來。
吳欣盈今天上午在大法官張瓊文監誓、立法院長游錫堃見證下宣誓就職，包含民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶、幹事長張其祿、前立委蔡壁如、黨團主任陳琬惠、民眾黨秘書長謝立功以及吳的四叔、前立委吳東昇、舅舅許顯榮等人皆出席觀禮。
民眾黨不分區立委只有高虹安未到場，面對媒體詢問高虹安未到場原因，邱臣遠表示，高虹安因為地方行程不克前來，其他人全部都到場支持，希望一棒接一棒，棒棒是強棒。
值得關注的是，同樣在競選桃園市長候選人賴香伶及宜蘭縣長候選人陳琬惠都到場觀禮，高虹安缺席格外引人注目。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言