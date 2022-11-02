蔡壁如批選戰已無是非 看不到候選人政見只會潑髒水

民眾黨前立委蔡壁如因碩士論文被德明財金科大認定有瑕疵，撤銷其碩士學位，日前請辭不分區立委，今天再度現身立法院，出席新光金大公主吳欣盈遞補立委宣誓典禮，她受訪時表示，在選戰過程已經沒是非，看不到候選人政見發表城市願景，只有不斷潑髒水，甚至動用國家機器進入學術、研究單位、學校，民進黨以為削弱民眾黨戰力，但民眾黨會一棒接一棒，持續監督政府，實現透明新政治。

蔡壁如指出，她宣布辭去立委職務後，接到各方鼓勵與安慰，也有人說其決定太倉促、太傻，認為這是明顯政治黑手介入、政治抹黑，有些教授也認為學校太粗暴，但她必須要做這樣決定，公開承擔、把傷害限制到最小，民眾黨才能往前走，她個人清白會繼續挺直腰桿查清楚。

蔡壁如痛批，這次選戰過程已經沒是非，在她個人事件可以看到，國家機器動用整個行政進入學術、研究單位、學校，這她不允許，因此一定要捍衛自己的清白，不允許民進黨威權領黨下，讓不公不義的事件一再發生

對於遞補其請辭不分區立委遺缺的吳欣盈，蔡壁如說，吳欣盈今年5月曾到立委辦公室與黨團實習，沒想到因為論文爭議倉促就任，不過相信以吳欣盈的聰明與全力以赴拚勁，一定可以勝任，也期許吳欣盈做得更好。