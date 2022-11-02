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蔡壁如批選戰已無是非 看不到候選人政見只會潑髒水

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨前立委蔡壁如今天出席新光金大公主吳欣盈宣誓就職立委儀式。記者林縉明／攝影
民眾黨前立委蔡壁如今天出席新光金大公主吳欣盈宣誓就職立委儀式。記者林縉明／攝影

民眾黨前立委蔡壁如因碩士論文被德明財金科大認定有瑕疵，撤銷其碩士學位，日前請辭不分區立委，今天再度現身立法院，出席新光金大公主吳欣盈遞補立委宣誓典禮，她受訪時表示，在選戰過程已經沒是非，看不到候選人政見發表城市願景，只有不斷潑髒水，甚至動用國家機器進入學術、研究單位、學校，民進黨以為削弱民眾黨戰力，但民眾黨會一棒接一棒，持續監督政府，實現透明新政治。

蔡壁如指出，她宣布辭去立委職務後，接到各方鼓勵與安慰，也有人說其決定太倉促、太傻，認為這是明顯政治黑手介入、政治抹黑，有些教授也認為學校太粗暴，但她必須要做這樣決定，公開承擔、把傷害限制到最小，民眾黨才能往前走，她個人清白會繼續挺直腰桿查清楚。

蔡壁如痛批，這次選戰過程已經沒是非，在她個人事件可以看到，國家機器動用整個行政進入學術、研究單位、學校，這她不允許，因此一定要捍衛自己的清白，不允許民進黨威權領黨下，讓不公不義的事件一再發生

對於遞補其請辭不分區立委遺缺的吳欣盈，蔡壁如說，吳欣盈今年5月曾到立委辦公室與黨團實習，沒想到因為論文爭議倉促就任，不過相信以吳欣盈的聰明與全力以赴拚勁，一定可以勝任，也期許吳欣盈做得更好。

蔡壁如 民眾黨 民進黨

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