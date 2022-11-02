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立委提案通過 要求交通部提出邊坡穩定報告、分析法規機制

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
時代力量立委陳椒華今天於立委交通委員會臨時提案，要求交通部提出國道1號南下約10k+100處施工計畫邊坡穩定分析報告，並要求提出制定邊坡穩定分析報告法規機制。記者董俞佳／攝影
時代力量立委陳椒華今天於立委交通委員會臨時提案，要求交通部提出國道1號南下約10k+100處施工計畫邊坡穩定分析報告，並要求提出制定邊坡穩定分析報告法規機制。記者董俞佳／攝影

時代力量立委陳椒華今天於立院交通委員會臨時提案，要求交通部一個月內提出國道1號南下約10k+100處施工計畫邊坡穩定分析報告，2個月內提出制定邊坡穩定分析報告法規機制。提案經交通委員會通過。

陳椒華表示，地球暖化、氣候變遷加劇，交通建設邊坡安全尤其重要。國道1號南下約10k+100處邊坡11月1日發生崩落，幸無造成人員傷亡。

陳椒華表示，台鐵沿線、高速公路、一般道路邊坡穩定安全很重要，相關制度是否法制化，什麼樣的情況需要邊坡穩定分析，因此提案希望交通部重視。

陳椒華提案內容為，請交通部一星期內提出國道1號南下約10k+100處施工計畫邊坡穩定分析報告，並要求強化國道、公路及鐵道施工之邊坡穩定安全，二個月內提出並制定應進行邊坡穩定分析報告法規機制。國民黨立委洪孟楷共同連署。

交通部高公局長趙興華表示，國1南下穩定分析報告需要更多調查，會於一個月內提出，至於邊坡穩定分析報告法規機制則希望納入高速公路養護手冊中。陳椒華對此也同意。提案通過。

陳椒華 國道 交通部

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