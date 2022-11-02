立委提案通過 要求交通部提出邊坡穩定報告、分析法規機制

南投縣長選舉硝煙瀰漫，民進黨蔡培慧陣營接連檢舉南投縣長林明溱利用執政優勢舉辦卸任感恩說明會，送不鏽鋼碗、水晶碗為同黨許淑華助選，許淑華則反告蔡培慧陣營毀謗、意圖使人不當選。國民黨在南投雖有執政優勢，但民進黨手握行政大權為自己人大撒幣的例子比比皆是，談到「政策買票」，民進黨才是專家。

2022-11-02 15:00