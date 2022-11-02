疑高端公布疫苗價為陳時中選情 藍轟「一塊錢都嫌貴」

高端日前自行公布疫苗價格，國民黨立院黨團今舉行記者會列出時序，質疑先前指揮官王必勝、衛福部長薛瑞元夜會民進黨台北市長候選人陳時中競選總部，是為套招、要在辯論會前幫陳時中解套，以免被攻擊。

國民黨團首席副書記長謝衣鳯指出，高端10月19日公布疫苗銷售金額36.2億元，財報上都可看到，媒體據此推估一劑是754元，那時衛福部還說，無法公布高端疫苗合約；10月27日薛瑞元、王必勝、莊人祥夜會陳時中，說是敘舊，但夜會之後，10月31日高端就公布每劑價格。

謝衣鳯表示，今年6月10日高雄市議員李雅靜接獲爆料，拿出3張合約內容詢問衛福部，合約是否屬實；現在看來，這些合約對照起來，的確是真的。她質疑，衛福部為何可從合約封存30年、保密5年，到現在選前公布？是否衛福部要在辯論會前幫陳時中解套，以免遭受攻擊？

國民黨副秘書長李彥秀表示，王必勝說疫苗是國家重要戰略物資，發展疫苗非常不容易，高端從去年7月17日通過EUA至今，爭議從來沒少過，民進黨政府護航高端在國際和台灣民眾心目中，已到瞠目結舌，高端不像國家戰略物資，反而更像民進黨的選舉物資。

李彥秀表示，2020年起疫情爆發，高端股價只有32.2元，一宣布成為國家疫苗隊後，股價衝天12倍、漲到417元，到昨天高端股價只剩65元，總共掉了85%，每次高端公司釋放訊息，股價往上後又掉下來，多少散戶被套牢。

李彥秀說，當年東洋本有機會接手BNT，卻涉內線交易，地檢署速度好快，馬上介入調查；但高端事件到現在，黨團也曾檢舉，地檢署辦案效率速度卻是天壤之別。她批評，人民在拚防疫時，有人在忙炒股，大發國難財，令人痛心疾首。

李彥秀說，日本採購BNT每劑622元，美國採購BNT每劑628元、慈濟採購BNT每劑630元，美國採購莫德納483元、歐盟採購莫德納每劑580元。高端均價840元，不僅沒國際認證、也沒經過三期試驗，免疫橋接法也不如陳時中說的是WHO未來認可趨勢；被國際打臉、又無科學數據認可，「國人打了，連1塊錢我都嫌貴。」

國民黨團總召曾銘宗表示，王必勝、薛瑞元夜會陳時中競選總部，隔天高端保護效益報告送到衛福部，接著10月31日高端就公布疫苗價格。是商量要高端公布疫苗價格，還是保護效益報告怎麼處理，是不是套招，請陳時中講清楚。

曾銘宗也質疑，Novavax價格只有高端的一半，高端生產成本多少、付給美國權利金多少，840元是怎麼來的？請陳時中出面還原事實。