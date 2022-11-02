無主辦單位活動難管理 立委籲制定指引

「要避免梨泰院事件在台灣出現，無主辦單位的活動就需要制定指引！」無黨籍立委黃國書2日召開記者會表示，梨泰院事件凸顯無主辦單位之活動聚集人潮的可怕，在我國陸續解封下，內政部應儘速制訂相關指引。大型活動緊急救護協會理事長張國頌也說，人潮聚集往往會導致收訊不佳、救援困難，警察需要監控管理。

解封需注意報復旅遊

黃國書說，梨泰院事件的背景就是韓國口罩解除後，萬聖節活動吸引大量民眾自主參加，該活動並無主辦單位管理並進行人流管制，進而引發推擠意外，造成至少156人死亡的悲劇。他指出，台灣未來將陸續解封，民眾對於聖誕節、跨年等活動也容易有自發性的報復參加潮，警政署與消防署都要留意。

但他質疑，內政部過去有制定《大型活動安全管理方案》與《大型活動安全管理方案要點》，但至今並未納入「無主辦單位」活動的管理方案，即使各地方政府有自行制訂自治條例管理，但僅有2縣市有罰則，多數縣市的規定並未制定安全管理內容，他呼籲內政部儘速制定無主辦單位活動之指引，並加入罰則。

盼成立鄰里救護隊

張國頌說，人潮聚集太多，會有手機收訊不佳、救援困難等問題，導致通訊、救援更加困難，無主辦單位就不會有事前規劃的疏散路線，急救器材也難以取得，因此他建議成立鄰里救護隊，人潮聚集的商家、鄰里長都可負擔通報責任，警察另也要針對突發人潮嚴密監控。

對此，消防署火災預防組警監秘書沈義哲回應說，自主突發性的活動因無法預期人數或規模，疏散路線也不會預先規劃，要管理會有困難，但如人群聚集制馬路，會牽涉到道路安全、交通疏導等問題，警消可以指揮交通的名義進行強制執行的動作，未來也會針對梨泰院事件進行研究、滾動式調整。

警政署保安組組長林信雄則表示，如果像合歡山下雪這類大型活動，地方分局都很有經驗，會訂有應變指引，在事件發生時於主要道路進行人流、車流管制。但黃國書還是希望兩部會能在聖誕節前研擬相關指引，兩人皆承諾會儘速辦理。

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