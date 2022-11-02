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疫苗採購價擠牙膏？ 藍營籲一次公布

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立院黨團2日呼籲衛福部儘速公布所有疫苗採購相關資料。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨立院黨團2日呼籲衛福部儘速公布所有疫苗採購相關資料。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「陳時中與薛瑞元吃完飯後，高端就將保護力報告送到衛福部，還公布疫苗採購價，正好配合陳時中選情？」國民黨立院黨團2日召開記者會，立委謝衣鳳質疑，衛福部過去曾說不能公開疫苗價格，如今不是自打臉？立院總召曾銘宗也直言，台積電、鴻海捐贈疫苗都有公開資訊，衛福部也應該全部公布。

前後不一很荒謬

謝衣鳳痛批，高端公布財報時，外界就有推算疫苗價格為每劑約754元，當時衛福部還說不能公布高端採購價格，但在衛福部長薛瑞元、疾管署副署長莊人祥前往陳時中競選總部拜會後，高端不只補件EUA所需保護力報告，還自行公布疫苗每劑價格，她強烈質疑這是為了挽救陳時中參選台北市的選情。

謝衣鳳拿出台積電、鴻海捐贈疫苗的資料說，兩家企業都曾在公開資訊網公布相關資料，但時任衛福部長的陳時中卻以保護公司機密為由拒絕公布，如今高端自行公布，更顯當時的理由可笑。另外，依照《傳染病防治法》第27條規定，疫苗採購相關會議需有錄音、會議紀錄，至今仍未看到，須儘速公布。

國民黨副秘書長李彥秀質疑，高端從一開始股價32元、飆到417元，到現在65元，股價起伏如此大，不只坑殺散戶，還有違法疑慮，只要高端公布樂觀訊息股價就漲，隨後又大跌。她指出，國民黨曾至地檢署檢舉高端恐涉及內線交易，但地檢署至今辦案龜速，反觀當初東洋涉及內線交易就火速辦案，希望能比照辦理。

須依法行政

曾銘宗則說，同為次蛋白疫苗，Novavvx的價格不到高端的一半，高端該說明其採購成本與付給美國的權利金多少，為何讓政府買貴疫苗當冤大頭？另外，高端與政府契約中居然提到，若廠商已在商業上盡最大努力，政府付出去的錢可以不用追償，這樣的規定簡直是「喪權辱國」，難怪不敢公布。

他也說，依照《傳染病防治法》第27條與去年紓困預算的附加決議，衛福部應該公布所有疫苗（包括AZ、莫德納與高端共6841萬劑）採購價格，並拿出會議記錄、錄音供外界檢視。

曾銘宗呼籲衛福部儘速全部公布，不要只是為了挽救陳時中選情，反淪為陳時中最大的「競選總部」。

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高端 疫苗 衛福部

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