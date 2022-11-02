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黃子哲再揭疑點 批蘇貞昌「假裝清高、真賺轉包」厚顏無恥界的極品

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
面對女兒蘇巧純擔任創意總監的「二三設計」參與「桃園市立圖書館新建總館」多媒體標案，行政院長蘇貞昌1日提高音量嗆立委。(記者曾學仁／攝影)
面對女兒蘇巧純擔任創意總監的「二三設計」參與「桃園市立圖書館新建總館」多媒體標案，行政院長蘇貞昌1日提高音量嗆立委。(記者曾學仁／攝影)

行政院長蘇貞昌的小女兒蘇巧純「二三設計公司」，被爆曾聲明不在蘇揆任內參與標案，卻仍承攬轉包的標案，疑似「借牌得標」。蘇貞昌昨為此事槓上藍委，並嗆「要我大聲，不會輸你啦！」國民黨文傳會副主委黃子哲抨擊，蘇「假裝清高，真賺轉包」，被揭穿還敢大言不慚。

黃子哲指出，桃園市立圖書館一件2495萬元的「新建總館多媒體硬體及軟體」標案，被爆出有違法轉包給蘇巧純的「二三設計」公司，也違背蘇巧純曾說「蘇揆任內不投政府標案」的承諾。蘇貞昌在立院備詢時否認，更囂張對立委嗆說「要大聲我不會輸你」。

黃子哲表示，老爸當院長，自己女兒疑似借個牌、轉個彎，透過白手套來接案，繼續爽賺政府的錢，這種「假裝清高，真賺轉包」，被揭穿還敢大言不慚，可以算是厚顏無恥界的極品了。

黃子哲說，桃園市政府新建工程處的回應頗有貓膩，強調原廠商（春原營造）要將大部分工作找其他廠商履行才是轉包，該案的「互動多媒體」項目「不是主要部分」，所以並非轉包，也不違法。

黃子哲表示，事實上，原本春原營造得標內容是主體工程，「互動多媒體」是後來新工處辦理契約變更設計所納入，也就是另外再塞給春原營造去執行的附屬或部分工程，然而，「互動多媒體」與建築物本體其實並不需要綁在一起，是可以單獨成為一個「主要工程」的標案。

黃子哲說，桃園新工處卻以「限制性招標」直接讓春原營造得標，是否藉此讓「互動多媒體」成為「非主要部分」工程，就算由其他廠商代為履行也不致違法，宛如「量身訂做」的巧妙安排，是否藏汙納垢、人謀不臧，應該出來好好說明與交代。

黃子哲也說，無論如何，春原營造找了「全台數位」掛名當協力廠商，實際上卻是「二三設計」在執行，這樣拐彎抹角，掛羊頭賣狗肉，「二三設計」最終仍順利賺到政府標案的錢，利益衝突的疑慮始終還是存在。蘇家的巧門、違背的承諾，蘇貞昌才應該大聲說清楚講明白。

黃子哲 蘇貞昌

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