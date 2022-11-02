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吳欣盈宣誓就職立委 宣布辭新光醫院董事提出立院三不
民眾黨不分區立委蔡壁如請辭後，由新光金大公主吳欣盈遞補，吳欣盈今天上午赴立法院宣誓就職，吳欣盈提出立法院三不，「不分黨派、不談新光、不談私領域」；吳欣盈表示，法律雖然沒有禁止立法委員不能兼職民間相關職務，但為了律己，已經辭去新光醫院董事，會秉持初心，為了公共服務加倍用心。
吳欣盈指出，進入立法院希望專注討論在如何讓台灣與世界接軌，把國際帶來台灣；同時推動政府與民間有更多的合作關係，創造共贏來提升台灣的國際競爭力，並會履行當初參選政見，以個人財經實務歷練與專業，在國際競爭力、女權保障與銀髮經濟等方面，與更多人一起提出超越黨派、讓社會和諧、對民生有幫助的法案。
吳欣盈說，擔任立委期間有三個「不」，只要對台灣人民好的有幫助的議題「不」分黨派、「不」談新光、「不」談私領域，但會秉持「超越自我，為更多人著想」，以具體成績回應大家的期待。
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