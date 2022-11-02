重申四大韌性、六大戰略產業 總統：強化面對挑戰能力

蔡英文總統今出席僑務委員會議開幕典禮致詞表示，過去兩年多來國人團結抗疫，現已度過最困難時刻，政府未來施政方向包括發展六大戰略核心產業（資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、綠電及再生能源、國防及戰略、民生及戰備）及四大韌性（經濟產業、社會安全網、民主自由體制、國防戰力），要強化台灣面對挑戰能力。

111年僑務委員會議開幕典禮今在台北圓山大飯店舉行，蔡總統致詞時表示，上個月開放國門，往後僑界回台會更方便，今年是僑委會90週年，今年會議主題是「創新實踐」 ，在這個開放時刻的新階段，除要感謝僑界以社會參與展現「Taiwan can help」的凝聚力，也期許僑界繼續以人脈資源等發揮影響力 、促進國家發展。

提及政府未來施政方向，蔡總統表示，台灣在半導體、資通訊軟硬體領域上佔優勢地位，將來也會發展六大戰略核心產業，強化經濟韌性，讓台灣在全球供應鏈上能繼續立於不敗之地，也期盼僑界以資訊、人脈等資源，協助整合台灣產業關鍵優勢。

蔡總統說，台灣在戰略安全方面有重要關鍵地位，在威權主義擴張的時刻，會和共同理念國際夥伴，共同捍衛民主自由，維持世界秩序穩定和平。