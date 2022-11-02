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故宮打破文物遭控隱匿黑箱 藍委提程序將前往考察

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今天審查教育部所屬單位預算，由於今天、明天以及下周一為「一次會」，國民黨立委提出程序發言，希望將明天審查與下周一的故宮考察對調。記者趙宥寧／攝影
立法院教育及文化委員會今天審查教育部所屬單位預算，由於今天、明天以及下周一為「一次會」，國民黨立委提出程序發言，希望將明天審查與下周一的故宮考察對調。記者趙宥寧／攝影

故宮遭國民黨立委踢爆隱匿3件文物破損案，且皆在吳密察任院長期間發生，並稱此為「故宮有史以來第一次打破國寶」。但又遭立委拿到資料打臉，指故宮前院長馮明珠任內至少有3件文物損毀卻隱匿、迄今未曾公開。立法院教育及文化委員會今天審查教育部所屬單位預算，由於今天、明天以及下周一為「一次會」，國民黨立委提出程序發言，希望將明天審查與下周一的故宮考察對調，經主席裁示，仍維持明天審查教育部預算，下周一前往故宮考察。

立法院教育及文化委員會今天審查112年度中央政府總預算案有關教育部及所屬單位預算案。國民黨立委鄭正鈐、陳以信提出程序發言，表示希望教文會變更議程，將明天的行程與下周一對調，明天就前往故宮考察。理由是故宮經立委踢爆才對外公開承認文物損壞，主動通報事情相當延宕，去年至今超過一年半載，用擠牙膏的方式回應各界，也就是故宮這次導致全體國人質疑的爭端。

陳以信也指出，故宮在報告當中，行政調查延宕三個月，延宕理由解釋完全未見一詞，中間疑點非常多，鄭正鈐希望委員會同意變更議程，希望教文會秉持對故宮監督精神，應該在教文會成立調查小組，故宮自身的內部調查不足以相信。

國民黨立委林奕華也說，立委關注文物移動要如何確保安全，這是每次教文會去現場一直在詢問的問題，到現在還會發生打破情況，還必須要經過立委爆料，中間調查這麼久，到底故宮有無把世界級文物當作一回事？

林奕華質疑，故宮態度到底是什麼，管理機制哪裡出了問題？希望故宮能清楚，不希望就是黑箱，應該要公開透明，尤其世界級文物，要求把所有事情攤在陽光下。

教文會召委、民進黨立委陳秀寶表示，針對程序發言，本日議程已經於上周排定，下周一已排定故宮考察。故宮文物是全國關注，但已經在周一排考察，且是三天一次會，不管專案報告或是故宮都要說明，希望等周一完成後再來討論。而該程序也經在場立委同意，維持明天審查教育部預算，下周一前往故宮考察。

故宮 文物 考察

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