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賴清德：大家努力讓台帛航班每天都有、旅客每年破四萬

聯合報／ 記者丘采薇／帛琉即時報導
副總統賴清德出席帛琉國宴。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德出席帛琉國宴。記者丘采薇／攝影

副總統賴清德今天帶著百人團出訪帛琉，晚間帛琉總統惠恕仁舉行國宴歡迎。賴清德致詞時說，希望大家共同努力，讓台帛航班從一周兩班變成每天一班，台灣旅客總人數也可以從每年一、兩萬人變成四萬人左右。

惠恕仁積極推動疫後觀光，今天下午他迎接賴清德時，在「新都道路工程動土典禮」當著賴的面說，希望台帛航班重啟後，能夠從每周兩班，變成每天都有。

賴清德今晚在國宴表示，距離上次惠恕仁來台灣訪問，這次回訪僅距離20天左右，他提到，我方非常迅速反應惠恕仁的邀請，代表台灣的誠意和熱情，在蔡英文總統支持之下，交通部也積極作為，台帛定期航班將在11月16日起正式開始，未來希望大家共同努力，能夠從一周兩班，達到每天一班，台灣旅客到帛琉的總人數，也可以從每年一、兩萬人變成四萬人左右，當場惠恕仁也給予掌聲回應。

惠恕仁 帛琉 賴清德 航班

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