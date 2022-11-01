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何時重啟小三通？ 蘇貞昌：政府未反對 是大陸還在嚴密監控
國民黨立委陳雪生今在立院質詢，問行政院長蘇貞昌「小三通何時開放？」蘇說，政府沒有反對恢復小三通，但不能只有一邊通，台灣沒有裁撤人員也沒有說不要，反而是大陸現在還在嚴密封控，我方並沒有反對也沒有不准小三通，盼兩岸斟酌對方情勢疫情，適時推動。
陳雪生提到兩岸問題，蘇揆回，台灣不會去打他（大陸） 只有他（大陸）會來打台灣。
陳雪生問蘇貞昌，中共國家主席習近平提四個倡議，通橋、通水、通電、通氣，「對方已經丟球過來了」，請院長考慮請國安系統審慎評估，「我們球丟回去樂觀其成嗎？」盼在對等原則下，兩岸高層可以盡快對話，尋求和平契機，問蘇揆覺得可行嗎？蘇回答，蔡總統說了，兩岸高層只要和平對等，我們都很善意。
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