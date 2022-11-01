中共二十大 民進黨：兩岸在民主發展的路上背道而馳

民進黨中國事務部今天舉辦「中共二十大後美中台情勢與對台政策變化」座談會。民進黨副秘書長林飛帆表示，中共二十大後，看到令人憂慮的趨勢，像是中共政治局常委名單，清一色都是習近平的人馬，決策單一化，這代表習近平更獨裁，恐導致台海或區域情勢更嚴峻，這種發展趨勢是令人憂慮的。

東吳大學政治系助理教授陳方隅則以「中國會加速與加強對抗的趨勢」來為美中關係下註解。陳方隅認為，中共二十大後習近平定於一尊，沒有任何制衡或多元的力量在裡頭，預期習近平主政下對外將更強硬，並強調反外國勢力，當然是針對美國。

淡江大學國際事務與戰略研究所馬準威助理教授認為，習近平主政跟過去不會差異太大，但也提醒，二十大後中共政權以習近平一人意志為主，所有政策都是他說的算，這種寧左勿右很容易導致擦槍走火，這是台灣要慎防的。

淡江大學中國大陸研究所助理教授蕭督圜表示，可以從中共對港澳的手段來思考未來中共可能對台的作為，包括收買傳統媒體與運用新媒體、組織群眾以及建立代理人系統三種。蕭督圜指出，過去中共對香港使用的統戰手段，未來五年都可能在台灣陸續上演，這與北京不斷展現銳實力有關，台灣不可不謹慎。

民進黨中國事務部主任吳峻鋕總結表示，目前兩岸風險提高是中國單方面作為導致，而無視台灣政府釋出的善意。不過，民進黨一貫的立場仍然是維持現狀，持續堅持不挑釁、不屈服的態度，提升與各國的實質關係，並且持續以穩健的兩岸政策來捍衛區域和平，另外強調兩岸應該以對等、尊嚴、民主、平等的對話，負責任的來處理分歧。