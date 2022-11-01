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若兩岸開戰...立委問「蔡總統有幾套劇本」？ 蘇貞昌這麼說
國民黨立委溫玉霞今質詢，問行政院長蘇貞昌，前總統李登輝曾說有18套劇本安民心，問蔡英文總統有幾套？萬一戰事真的發生，要不要設定邊境和金融管制等問題，最後推薦蘇揆看電影「西線無戰事」省思，朝野合力將台灣從戰爭邊緣拉回。
溫玉霞說，1996年飛彈危機時，李登輝曾提18套因應劇本，面對中共軍演，蔡總統有什麼對策？萬一蔡總統任內開戰，蔡政府是否做好準備了？如何爭取和平？有沒有什麼兩岸計畫？
蘇揆回答，台灣獨立是一個事實，事實就獨立，「不然我們怎麼會站在這裡」，但不會主動挑釁對岸，也不希望雙方起衝突，盼維持台海穩定和平。
溫玉霞問，若真的發生戰事，動員以外，是否設定邊境管制等事前計畫，例如18歲以上或雙重國籍者不能出境，或進行金融管制，限定提款金額等。問蘇揆政府是否思考過這些問題。若對岸武力犯台，美日等國家會出兵幫忙嗎？18套劇本要看哪一套？
蘇回答，不只這幾個問題，政府想得很周全、多元，也不是事前寫好劇本在那邊等，會做好準備並隨機應變，祈求全民和國家安全。蘇說，不用說戰爭，光台灣圍起來，晶片無法生產、出口，世界就會亂掉。
溫玉霞指，台灣在國際處境艱困，萬一台海有事，恐怕台灣的處境會更孤立，盼朝野合力將台灣從戰爭邊緣拉回來。最後她推薦蘇揆看電影「西線無戰事」省思，勿輕言引戰，讓無辜士兵和百姓白白犧牲。
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