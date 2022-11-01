賴清德到帛琉參訪國合會農技團農場 讚年輕人的志氣

副總統賴清德今天抵達帛琉之後，行程滿檔，下午也與帛琉總統惠恕仁視察國合會帛琉技術團農場，肯定技術團年輕、專業、充滿希望且鬥志高昂，發揮了外交、農業、教育、衛生及基層服務的功能，為帛琉共和國人民福祉做出貢獻。

帛琉今天整天高溫將近30度，賴清德抵達後，與惠恕仁一起吃鳳梨、火龍果冰淇淋，接著由團長蔡明哲一一介紹團員並進行業務簡報。

賴清德致詞時表示，今天非常高興來到帛琉，透過國合會的安排，來到技術團的示範農場。稍早他聽了蔡明哲的簡報後，有一個很強烈的感覺，就是技術團非常了不起。第一，團長及團員都很年輕，一群年輕人遠從台灣來到帛琉，積極努力為這個國家做出貢獻，令人欽佩。蔡明哲是第8屆外交替代役役男，之前曾去過馬紹爾群島、諾魯等國家服務。「我們可以看出，這一群年輕人的志氣非常了不起。」

賴清德說，第二，技術團的專業很了不起。示範農場除了園藝做得很好，「他們也發展到禽畜、水產養殖，並且擔任志工，到學校、社區去宣傳糖尿病防治等。發揮了外交、農業、教育、衛生及基層服務的功能，真的是非常了不起。 」

賴清德指出，第三，技術團充滿希望、鬥志高昂，並且士氣非常好。示範農場同仁推動「禽畜計畫」及「水產計畫」，響應惠恕仁（Surangel S. Whipps. Jr.）「供給人民充足食物」的目標。示範農場以造福帛琉共和國人民福祉為己任，這樣的精神非常值得肯定。

賴清德表示，今天來到這裡覺得很感動，也感到很欽佩，並發自內心肯定技術團的年輕夥伴，希望這份了不起的志氣、專業及成就，可以做為一個好的示範，由外交部推廣到其他地方。