快訊

大陸2專家直奔探團團 1專家曾在「圓仔」生產時來過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德到帛琉參訪國合會農技團農場 讚年輕人的志氣

聯合報／ 記者丘采薇／帛琉即時報導
副總統賴清德今天抵達帛琉之後，行程滿檔，下午與帛琉總統惠恕仁視察國合會帛琉技術團農場。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德今天抵達帛琉之後，行程滿檔，下午與帛琉總統惠恕仁視察國合會帛琉技術團農場。記者丘采薇／攝影

副總統賴清德今天抵達帛琉之後，行程滿檔，下午也與帛琉總統惠恕仁視察國合會帛琉技術團農場，肯定技術團年輕、專業、充滿希望且鬥志高昂，發揮了外交、農業、教育、衛生及基層服務的功能，為帛琉共和國人民福祉做出貢獻。

帛琉今天整天高溫將近30度，賴清德抵達後，與惠恕仁一起吃鳳梨、火龍果冰淇淋，接著由團長蔡明哲一一介紹團員並進行業務簡報。

賴清德致詞時表示，今天非常高興來到帛琉，透過國合會的安排，來到技術團的示範農場。稍早他聽了蔡明哲的簡報後，有一個很強烈的感覺，就是技術團非常了不起。第一，團長及團員都很年輕，一群年輕人遠從台灣來到帛琉，積極努力為這個國家做出貢獻，令人欽佩。蔡明哲是第8屆外交替代役役男，之前曾去過馬紹爾群島、諾魯等國家服務。「我們可以看出，這一群年輕人的志氣非常了不起。」

賴清德說，第二，技術團的專業很了不起。示範農場除了園藝做得很好，「他們也發展到禽畜、水產養殖，並且擔任志工，到學校、社區去宣傳糖尿病防治等。發揮了外交、農業、教育、衛生及基層服務的功能，真的是非常了不起。 」

賴清德指出，第三，技術團充滿希望、鬥志高昂，並且士氣非常好。示範農場同仁推動「禽畜計畫」及「水產計畫」，響應惠恕仁（Surangel S. Whipps. Jr.）「供給人民充足食物」的目標。示範農場以造福帛琉共和國人民福祉為己任，這樣的精神非常值得肯定。

賴清德表示，今天來到這裡覺得很感動，也感到很欽佩，並發自內心肯定技術團的年輕夥伴，希望這份了不起的志氣、專業及成就，可以做為一個好的示範，由外交部推廣到其他地方。

賴清德說，此行最主要的目的是要代表蔡總統感謝蔡明哲、技術長黃子軒及農場所有同仁，「辛苦你們了，加油，你們做的非常棒」。 隨後，賴也步行至蔬果園區視察，於火龍果栽培區、台灣引進之珍珠芭樂及蓮霧區、芋頭保種區等聽取解說。

副總統賴清德今天抵達帛琉之後，行程滿檔，下午與帛琉總統惠恕仁視察國合會帛琉技術團農場。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德今天抵達帛琉之後，行程滿檔，下午與帛琉總統惠恕仁視察國合會帛琉技術團農場。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德今天抵達帛琉之後，行程滿檔，下午與帛琉總統惠恕仁視察國合會帛琉技術團農場。記者丘采薇／攝影
副總統賴清德今天抵達帛琉之後，行程滿檔，下午與帛琉總統惠恕仁視察國合會帛琉技術團農場。記者丘采薇／攝影

帛琉 賴清德 惠恕仁

延伸閱讀

與惠恕仁雙邊會晤 賴清德：帛琉人民18歲有公民權 台灣還在努力

賴清德出席帛琉國會歡迎會 感謝堅定挺台國際參與

竹市議員新人劉彥伶打「賴清德」牌 拚東區綠營第3席

總統大選民調出爐！吳子嘉斷言「1人」必參選 藍綠局面全看他

相關新聞

若兩岸開戰...立委問「蔡總統有幾套劇本」？ 蘇貞昌這麼說

國民黨立委溫玉霞今質詢，問行政院長蘇貞昌，前總統李登輝曾說有18套劇本安民心，問蔡英文總統有幾套？萬一戰事真的發生，要不...

詢答談及女兒疑借牌得標 蘇貞昌再動怒：要我大聲 不會輸你啦

國民黨昨指控桃園市圖新建總館工程，違法轉包給行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純的「二三設計」，質疑蘇巧純曾承諾「蘇揆任內不投標案」...

賴清德：大家努力讓台帛航班每天都有、旅客每年破四萬

副總統賴清德今天帶著百人團出訪帛琉，晚間帛琉總統惠恕仁舉行國宴歡迎。賴清德致詞時說，希望大家共同努力，讓台帛航班從一周兩...

何時重啟小三通？ 蘇貞昌：政府未反對 是大陸還在嚴密監控

國民黨立委陳雪生今在立院質詢，問行政院長蘇貞昌「小三通何時開放？」蘇說，政府沒有反對恢復小三通，但不能只有一邊通，台灣沒...

中共二十大 民進黨：兩岸在民主發展的路上背道而馳

民進黨中國事務部今天舉辦「中共二十大後美中台情勢與對台政策變化」座談會。民進黨副秘書長林飛帆表示，中共二十大後，看到令人...

賴清德到帛琉參訪國合會農技團農場 讚年輕人的志氣

副總統賴清德今天抵達帛琉之後，行程滿檔，下午也與帛琉總統惠恕仁視察國合會帛琉技術團農場，肯定技術團年輕、專業、充滿希望且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。