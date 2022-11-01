與惠恕仁雙邊會晤 賴清德：帛琉人民18歲有公民權 台灣還在努力

副總統賴清德今天率領百人團出訪帛琉，下機後與帛琉總統惠恕仁進行雙邊會晤，賴清德致詞時表示，帛琉共和國有很多地方值得台灣學習。例如帛琉非常重視海洋生態保育工作；帛琉人民18歲就具有公民權，這部分台灣還在努力。

賴清德致詞時表示，「疫情沒有阻止我們，雖然延緩了一年，但感謝惠恕仁總統的邀請，今天終於能夠踏上帛琉的訪問之旅」。他特別代表蔡總統向惠恕仁及帛琉副總統席嫵杜表達問候之意，也感謝席嫵杜到機場迎接，剛才車隊進來時，兩旁還有數百個學生揮舞兩國國旗，這種熱烈歡迎的場面，讓他有回家的感覺。

賴清德說，他一下機就看到帛琉的天際線沒有任何阻擋，天空很藍、海水也很湛藍，真的是一個美麗的國家，他迫不及待想要到處看看帛琉美麗的風景，因為這是他第一次來到帛琉共和國。

對於帛琉共和國政府與人民對台灣的支持，賴清德也代表蔡總統傳達台灣人民的感謝，特別是惠恕仁多次公開為台灣的國際空間發聲，也在聯合國大會上特別舉帛琉共和國特殊的「刺尾魚」做例子，認為國際社會應該要跟刺尾魚一樣，面臨挑戰的時候，應該要集合起來，團結合作、群策群力，保護國際社會的自由、民主與人權，令他非常欽佩。他也期待，台帛兩國能夠共同合作，在國際上為民主、自由、人權的發展做出貢獻。

賴清德指出，蔡總統回應惠恕仁的邀約，特別指派他率領百人訪團來到帛琉，此外，為了回應惠恕仁發展觀光的需求，訪團成員不僅有政府官員，還包括全國性及各地方旅遊公會理事長，及幾家台灣具有實力、能把台灣民眾帶到帛琉的旅行社，一起來推展觀光。

賴清德表示，中華航空即將於11月16日就要正式恢復每周兩班的定期航班，這是惠恕仁的要求，蔡總統也非常重視，所以才有今日的成果。同時，隨團還有新光醫院的醫療團隊，以及我國的棒球明星，相信可以深化台帛兩國醫療及運動體育上的合作與交流。

賴清德也提到，最近，帛琉的外野手布萊瑪德里斯（Bligh Madris）已經上了美國大聯盟。此行邀請的兩位台灣職棒選手都很優秀，胡金龍過去曾經登過美國職棒大聯盟，另一位陳鏞基過去曾旅美至小聯盟3A層級。

此外，惠恕仁在今年4月宣布，到2032年，帛琉100%要使用綠電。賴清德說，蔡總統去年4月宣布，2050年台灣要達到淨零轉型的目標，今年3月行政院已經公布淨零轉型路徑圖。他也希望未來在因應氣候變遷議題上，帛琉與台灣能共同合作，因應氣候的種種問題，並對國際社會作出貢獻。「帛琉與台灣都是海洋國家，我們勢必是一定要這樣做」。