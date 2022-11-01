詢答談及女兒疑借牌得標 蘇貞昌再動怒：要我大聲 不會輸你啦

國民黨昨指控桃園市圖新建總館工程，違法轉包給行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純的「二三設計」，質疑蘇巧純曾承諾「蘇揆任內不投標案」，如今卻疑似借牌得標。蘇貞昌今在立法院備詢時，為此事與國民黨立委賴士葆起口角，並提高音量嗆「你要我大聲，不會輸你啦，要試試看嗎？」

行政院發言人羅秉成昨回應，得標廠商投標與參與桃園市政府審查時，二三設計公司沒有參與，也從未參與所謂議價會議；二三設計公司合作對象是得標廠商的下游廠商，簽約合作對象是民間廠商而非公部門，不應混為一談，也未違反2年前的承諾。

民眾黨立委邱臣遠下午質詢也問及此事，賴士葆接著質詢時先是關心蘇確診後身體好點了嗎？蘇揆答「多謝關心」，賴緊接著追問，要求蘇講清楚二三設計公司的爭議，「否則對你有傷喔！」賴質疑，院長說的義正嚴詞，但限制性招標就是另類綁標，沒有上網、公告，再轉包給女兒公司。

蘇貞昌表示，他講得清清楚楚，行政院發言人羅秉成也講得很清楚，不參與政府標案，不要混為一談。賴士葆質疑，羅秉成的講法是呼攏，蘇揆連忙說，委員你用很多呼攏都是不對的，清清楚楚，該公司不投標政府標案，也沒有參與任何會議，足供檢驗。

賴士葆問，所以是媒體亂寫？蘇揆說，「說也亂說，也有人在記者會上講亂講。」當賴提到「你說到別人的事情就很大聲，自己的事就縮起來，」蘇貞昌臉色不悅，逐漸提高音量，「我以禮相待、加倍奉還，你如果像國民黨立委洪孟楷剛才說我講空話，我一下就大聲。」

蘇貞昌表示，「所以你剛開始很客氣，還祝我身體健康，我也很客氣；你要我大聲，不會輸你啦，要試試看嗎？」

賴士葆反擊，院長來這吵架幹什麼，「請你不要大聲，轉移焦點。」他希望尊重國會尊嚴，「我質詢你不是要奉承你，沒這道理。」蘇揆仍大聲反嗆「你客氣，我就加倍奉還，我客氣，你反而說我縮回去，我清清楚楚回答，你說我呼攏，如果說我要大聲才不算畏縮，那我就大聲啊！」雙方一度僵持不下。