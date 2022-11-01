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【重磅快評】當年國三走山怎麼說的？ 葉宜津出來打球了

聯合報／ 主筆室
中山高汐止交流道附近山壁今天發生崩塌，土石滑落車道，雖然沒有造成人員傷亡，也引發關注。記者胡經周／攝影
中山高汐止交流道附近山壁今天發生崩塌，土石滑落車道，雖然沒有造成人員傷亡，也引發關注。記者胡經周／攝影

今（1日）早國一汐止交流道附近發生嚴重的邊坡滑落事件，雖未造成人員傷亡，但此處是屬於高公局列管中相對穩定的C級邊坡，不僅沒有監測器、地錨，也才剛完成今年的兩度巡查，顯然邊坡管理大有問題，但綠營一片靜悄悄。反觀12年前的國三走山事件，當時民進黨上下如何猛轟馬政府，綠媒跟側翼更是接力圍剿，簡直有天壤之別。

2010年4月25日，當天是個風和日麗的禮拜天，就在下午三時許，國三基隆七堵段山體忽然大面積滑落，土石全面蓋過南北向的六個車道，崩塌的土堆約10萬立方公尺，三輛車遭土石掩埋，造成4人不幸罹難。當時這起史無前例的國道走山事件，讓外界開始關注國道邊坡管理。

高速公路局調查後發現，推測該處是順向坡、高危險區及穩定邊坡的地錨拉力不足。加上國三多位於丘陵路段，地下水位高，欠缺適當的排水系統，導致土石崩塌。

當時交通部調查報告出爐，指出沒有人為因素，但也展開一連串改革，包括高公局全面檢查地錨拉力，催生「國道邊坡全生命週期維護管理系統」，把邊坡分為A、Ｂ、C等三個等級，訂立巡查機制和頻率，針對高風險邊坡建立位移及地下水位的監測系統，並加強排水系統。

當時在野的民進黨當然沒有放過這個監督的機會，卯起來輪番炮轟馬政府及時任交通部長毛治國，多位綠委相繼舉行記者會。包括葉宜津等批評，高公局每年編列9千5百萬元巡查邊坡，卻沒能事先預警走山意外，也批評交通部的調查報告卸責，彷彿在告訴民眾，未來開車途經國道，都要自求多福。側翼更是大批特批。

由於當時仍有人車遭土石掩埋，交通部展開連日的開挖救災。當時毛治國在勘災向前來視察的立法院交通委員會立委簡報時，一句「冰櫃已經準備好了」，卻被電子媒體節錄並刻意放大，側翼也接力猛轟。隔天媒體還拿這段話去詢問在場焦急守候的家屬，讓家屬擔心此舉是否意味政府要放棄開挖，挑起不安與憤怒，藉此強化批判的力道。問題是，把向立委簡報的談話轉接到不同場景，當然顯得格格不入。

當時連日救災有許多無名英雄不眠不休投入，也有不少溫馨故事，但綠媒與側翼不僅刻意放大所謂的「失言風波」，更大幅報導現場有大卡車司機抱怨吃不到便當等事件，對當時還在救災的馬政府猛烈砲轟，不僅對救災毫無助益，更撕裂人心。

從今天的事件來看，經過10多年，高公局這套邊坡管理系統顯然已經需要再重新檢討，否則被列為相對穩定的C級邊坡怎還會發生無預警滑落的事件？今天只是幸運沒有人車經過，否則難保下次不會發生更嚴重的崩塌事件。依照當時民進黨強力監督的力道，今天變成執政黨不是更該好好自我檢討？

尤其現在已是掌有調查權的葉宜津監委，更應該好好調查清楚，葉宜津是不是該出來打球了？

國道 崩塌 葉宜津 汐止 高速公路

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