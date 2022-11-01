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影╱台義國會友好協會成立 盼深化兩國深度交流

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台灣與義大利國會議員友好協會」由跨黨派30位立委參與，今在立法院群賢樓舉辦成立大會。記者歐陽良盈／攝影
台灣與義大利國會議員友好協會」由跨黨派30位立委參與，今在立法院群賢樓舉辦成立大會。記者歐陽良盈／攝影

「台灣與義大利國會議員友好協會」由跨黨派30位立委參與，今在立法院群賢樓舉辦成立大會，盼台、義兩國在快速變動的國際政治局勢下，深化兩國友好關係，加強交流與合作。

台義國會友好協會會長、民進黨立委王定宇指出，這是一個跨黨派的協會，副會長由時代力量立委王婉諭、民眾黨立委邱臣遠、民進黨林靜儀委員、國民黨立委陳以信等人擔任，象徵台灣對外一致的立場，以及代表台義友好關係的重要性。

王定宇說，義大利首位女總理梅洛尼曾說「台灣是義大利的重要關切事項」，凸顯義大利對台灣的肯定與重視；台灣在疫情之初對義大利捐贈醫療物資，而義大利外交委員會也在今年6月無異議通過支持台灣有意義參與世界衛生組織的友台決議案，顯見台義兩國理念相近，關係友好。

王定宇期許台義未來在IT產業、電動車、能源議題、安全議題或國防產業上，能有更多合作機會，表示立院休會後將帶領跨黨派副會長前往義大利拜訪國會友台小組，增進雙方友好情誼。

外交部政務次長蔡明彥指出，台義關係越加緊密與友好反映在兩個面向，一是台灣與米蘭宣布開航；另一個是台義貿易關係，義大利是台灣在歐盟的第三大貿易夥伴，雙邊貿易達到55.79億美金，同時，鴻海宣布對義大利投資新台幣23.8億在電動車產業的佈局，矽晶圓大廠環球晶也將在今年興建義大利首座的12吋晶圓廠。

蔡明彥表示，這反映台義雙方的民間交流及經貿交流是非常熱絡，也將由經貿關係持續深化台義之間的合作。邱臣遠認為義大利在歐盟扮演舉足輕重的角色，盼推動義大利「台商會」成立，讓台義經貿關係愈加緊密。王婉諭強調，義大利是台灣非常重要的夥伴，不僅義大利國會願意跨黨派支持友台法案，雙方也有共同堅信的自由和民主價值，期許未來透過國會外交，持續擴大和深化兩國交流。

台義國會友好協會副會長、民眾黨立委邱臣遠認為義大利在歐盟扮演舉足輕重的角色，盼推動義大利「台商會」成立，讓台義經貿關係愈加緊密。記者歐陽良盈／攝影
台義國會友好協會副會長、民眾黨立委邱臣遠認為義大利在歐盟扮演舉足輕重的角色，盼推動義大利「台商會」成立，讓台義經貿關係愈加緊密。記者歐陽良盈／攝影
台義國會友好協會副會長、時代力量立委王婉諭強調，義大利是台灣非常重要的夥伴，不僅義大利國會願意跨黨派支持友台法案，雙方也有共同堅信的自由和民主價值，期許未來透過國會外交，持續擴大和深化兩國交流。記者歐陽良盈／攝影
台義國會友好協會副會長、時代力量立委王婉諭強調，義大利是台灣非常重要的夥伴，不僅義大利國會願意跨黨派支持友台法案，雙方也有共同堅信的自由和民主價值，期許未來透過國會外交，持續擴大和深化兩國交流。記者歐陽良盈／攝影
台灣與義大利國會議員友好協會」由跨黨派30位立委參與，今在立法院群賢樓舉辦成立大會。記者歐陽良盈／攝影
台灣與義大利國會議員友好協會」由跨黨派30位立委參與，今在立法院群賢樓舉辦成立大會。記者歐陽良盈／攝影

義大利 外交部

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