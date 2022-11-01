台積電桃園設廠未定案 鄭文燦：評估成熟、配合行政院來定案

雙鄭昨提到台積電將在桃園龍潭設廠，也成為藍、綠的攻防戰。國民黨主席朱立倫今至桃園輔選強調，需等定案拍板，台積電只說可能，對此，桃園市長鄭文燦今受訪表示，在他任內龍科二期完成土地的徵收，目前評估也成熟，會由行政院跟科技部來拍板定案。

朱立倫今指出，他擔任地方首長16年，這一切的規畫需花費長時間，主要也還未拍板定案，且應將桃園的環境條件、基礎建設準備好，才能夠吸引更多的投資，國民黨桃園市長候選人張善政科技出生，能帶領桃園前進。

鄭文燦今出席「華麗轉身x店家改造」店家成果發表會回應，在他任內龍科二期完成了土地的徵收，目前龍潭科學園區一、二期使用率已達99%，因此有擴大的需求性。早在3至4年前開始，就在評估龍科第3期，包括水、電、聯外道路，及開發的一些基本條件。目前評估也成熟了，桃市府會配合科技部及竹科管理局實施龍科的計畫。至於拍板定案，會由行政院跟科技部來定案，市府會站在協助推動的角色。

鄭文燦說，桃園在半導體產業，具有相當大的優勢，設備商、化學品的供應商，包括封裝測試的廠商，像艾克爾、日月光、台積電的封測廠、記憶體廠商很多在桃園，因此，桃園跟新竹是一個共榮互補的關係。桃園具有潛力能夠擴大高科技的投資，所以土地徵收需要時間，但是需要先行把計畫拍板，相信行政院跟科技部會做明確的決定。