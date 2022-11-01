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小三通何時重啟？ 邱太三：對岸檢疫人員撤離難恢復

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
針對何時開放兩岸「小三通」在立法院引起和員的關注，行政院長蘇貞昌（右）表示那邊現在還很嚴密封控，若能夠逐漸開放才能實施。記者曾學仁／攝影
針對何時開放兩岸「小三通」在立法院引起和員的關注，行政院長蘇貞昌（右）表示那邊現在還很嚴密封控，若能夠逐漸開放才能實施。記者曾學仁／攝影

我國邊境管制上個月已經鬆綁，但兩岸小三通遲未恢復，外界關注小三通何時可以恢復。行政院長蘇貞昌今天在立法院答詢時表示，政府沒有反對恢復小三通，連檢疫人力與相關設施都沒裁撤，但中國已經在2020年撤掉防疫人員及相關設施。陸委會主委邱太三表示，如果雙方國門沒有相關防疫人員，要恢復基本上不可能。

國民黨立委陳以信指出，金門大橋都已經通車，兩岸小三通究竟何時可以恢復。蘇貞昌回應，政府沒有反對恢復小三通，但不能只有一邊通，中國目前防疫仍採取嚴密封控手段，而且對岸小三通防疫人員也都已經撤掉。

邱太三補充說明，目前金門、馬祖還有705位防疫入境跟安全檢疫的相關人員，這三年政府基本上都沒撤掉，而對岸廈門跟福州的相對人員於2020年已撤掉，如果雙方國門沒有這些人，小三通要恢復基本上不可能。

小三通 金門大橋 蘇貞昌 邱太三

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