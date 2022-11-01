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總統大選民調出爐！吳子嘉斷言「1人」必參選 藍綠局面全看他

聯合新聞網／ 綜合報導
媒體人吳子嘉斷言，2024總統大選「1人」必定參選。圖為吳子嘉。圖/聯合報系資料照片
媒體人吳子嘉斷言，2024總統大選「1人」必定參選。圖為吳子嘉。圖/聯合報系資料照片

九合一選舉在即，美麗島電子報在10月31日發布最新民調，其中包含了對2024年總統大選的初步調查，當中問到「希望誰擔任下一屆總統」時，柯文哲雖不敵賴清德與侯友宜，但在對陣朱立倫時仍有優勢，讓媒體人吳子嘉看了斷言，柯文哲明年肯定會參選總統。

根據美麗島電子報預先做的總統大選民調，A組合中的副總統賴清德以37.8%領先，高於新北市長侯友宜的29.5%，及台北市長柯文哲的18.6%。B組合將侯友宜換成朱立倫後，則變為賴清德46％、柯文哲27.1％、國民黨主席朱立倫10.1％。

根據發布美麗島電子報發布的總統民調，柯文哲最低仍達18%到19%，跟朱立倫一組時更高達27％。圖擷自美麗島電子報
根據發布美麗島電子報發布的總統民調，柯文哲最低仍達18%到19%，跟朱立倫一組時更高達27％。圖擷自美麗島電子報

吳子嘉在網路談話節目「董事長開講」中指出，按此份民調來看，柯文哲的支持率最差時還有18%到19%，跟朱立倫一組時也高達27％，這代表柯文哲明年百分之百會參選，且在政壇上會有翻雲覆雨的能力。

吳子嘉進一步分析，柯文哲一旦參選會就會稀釋國民黨票倉，即使民進黨不打抗中保台策略、沒有三腳都，也能保障當選。他表示，據日本政治學家小笠原欣幸推斷，今年九合一選舉國民黨會大勝，但若下一階段拿不到中央執政權，有再優秀的市長也抵不過中央政府。

基隆市長候選人謝國樑也認為，假如民眾黨不推自己的人選，只有藍綠的候選人時，國民黨的確更佔優勢，所以他很感謝柯文哲沒有推派人員角逐基隆市長。

國民黨議員游淑慧則指出，柯文哲的選票有許多是過去支持民進黨的年輕綠，所以他給民進黨帶來很大威脅，因此不管是姚文智還是陳時中，缺了這部分都會選得很辛苦，故應著重觀察2024年柯文哲究竟會吸引到哪一塊選票，讓藍綠何處的缺口擴大。

九合一選舉 總統大選 柯文哲 民眾黨 吳子嘉 2022大選

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