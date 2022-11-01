賴清德抵達帛琉國會演說：來到帛琉感覺回家了

副總統賴清德今天中午抵達帛琉，展開為期三天訪問，賴一到達就換上花襯衫，並在機場接受僑胞迎接。賴清德稍早在帛琉總統惠恕仁陪同之下，前往國會演說。賴清德說，他到帛琉，彷彿感覺回家了。他也向在場觀禮者介紹他帶來的團員，包括旅遊業者、新光醫院團隊、老爺集團、養殖漁業者及中華職棒球星胡金龍及陳鏞基等。

隨後賴清德參加新都道路工程動土典禮，他致詞時說，颱風也沒有辦法阻止他來訪問，他從中華民國台灣帶來了蔡英文總統及全國人民對帛琉的祝福。祝福的力量趕走了四、五天的風雨，雖然這條新都道路是通到東部社區健康中心，但在精神上其實聯繫著台灣跟帛琉共和國，這條道路一定可以促進台帛兩國邦誼更加鞏固，人民更加友好，各項計畫更加成功。 副總統賴清德今天中午抵達帛琉，展開為期三天訪問，僑胞至機場歡迎。圖／總統府提供 副總統賴清德今天中午抵達帛琉，展開為期三天訪問。圖／總統府提供