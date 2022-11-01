吳進木入籍案遭監院糾正 外交部：續精進改善措施

尼加拉瓜去年12月宣布與我國斷交，隔天公布授予我國前駐尼大使吳進木國籍。監察院今提出報告糾正外交部，外交部表示，已就法制面檢討駐外人員辦理退休（職）程序。

監委王美玉、林郁容、林文程今指出，吳進木於台尼斷交時，獲授尼國國籍，有負國人期待，但查無隱匿不報實證，監院10月3日通過3位監委調查報告，要求外交部儘速研提改進相關法制及大使考核制度，並糾正外交部維護駐尼大使館之館產不力。

外交部表示，為避免駐外人員退休（職）後滯留國外未歸情形，並使國家機密保護機制趨於完善，已就法制面檢討駐外人員辦理退休（職）程序，並於今年5月13日訂定「外交部職員退休(職)注意事項」。

外交部表示，駐外人員如申請退休，應在退休生效日前6個月提出，並配合外交部人事作業先行調部。至於駐外政務人員則應於退職生效日3個月內返國，必要時向外交部報告業務及交代情形。外交部除將持續精進前述改善措施外，也將嚴格落實現行「國家機密保護法」對外交部在職或退離職涉密人員的出境管制規定。

此外，有關駐外常任館長考核制度，外交部表示，倘涉及國家安全或重大利益職務，均依「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」，於任用前辦理特殊查核，以落實「公務人員任用法」中，各機關應注意其公務人員品德及國家忠誠的規定，並依相關規定辦理考核(績)。

因此，外交部表示，駐外常任館長於任用前均依規定辦理特殊查核，任職期間也均定期辦理考核，持續落實外交部人事查核及考評機制。