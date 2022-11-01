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藍委問「中共犯台絕不離開台灣？」蘇貞昌：那當然

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
針對立委要求行政院長蘇貞昌公開承諾「中共犯台我絕不離開、死守台灣」，蘇貞昌（左）上午在立法院答詢時表示「這是我們的責任」。記者曾學仁／攝影
針對立委要求行政院長蘇貞昌公開承諾「中共犯台我絕不離開、死守台灣」，蘇貞昌（左）上午在立法院答詢時表示「這是我們的責任」。記者曾學仁／攝影

兩岸情勢嚴峻，朝野立委關注政府有無政軍兵推規畫。國民黨立委吳斯懷今上午質詢時表示，政壇近期掀起簽署「不投降書」，他覺得非常無聊，不如簽「中國犯台時，我絕不離開台灣」，並要求行政院蘇貞昌公開承諾。蘇揆答詢表示，「這是我們的責任，本該如此。」

蘇貞昌今率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。民眾黨立委邱臣遠、國民黨立委吳斯懷質詢時皆關注有無政軍兵推相關規畫。蘇貞昌表示，三軍統帥指導國防應戰，而整個社會安定及相關資源等，都是行政院和各部會合作來做，相關準備都有盤點。如何安定民心、維持社會穩定運作，是行政院的責任。

吳斯懷表示，近日政壇流行簽署不投降書，他覺得非常無聊，不如簽署「中國犯台時，我絕不離開台灣、死守台灣」，他問蘇貞昌是否會公開宣示，作戰時絕不離開台灣。

蘇貞昌表示，當俄羅斯攻打烏克蘭時，烏國總統澤倫斯基說他不離開、一定堅守，這段時間讓全球舉世欽佩，「我覺得應該也是這樣」，他也表示，這不只是宣示，這是我們的責任，本該如此。吳斯懷追問「你絕不離開台灣？」蘇揆答「那當然。」

蘇貞昌表示，戰爭若真的發生，整個社會受到最大衝擊，會有各種現象。防衛國土人人有責，國民對國家認同也很高，在戰爭衝擊下，他希望大家負起防衛國家責任，歷年來教育也是這樣，「我們只有同舟一命。」

蘇貞昌 吳斯懷 行政院

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