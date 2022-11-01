鍾東錦自栩曼德拉綠批荒謬　質疑鍾曾因賭場糾紛被開槍

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦近日被爆料曾犯下殺人未遂、傷害致死等罪，其競選團隊卻將鍾比喻為南非前總統曼德拉。民進黨立委院黨團今天痛批「荒謬」，不僅是國際笑話，更是對曼德拉侮辱。民進黨團更以26年前新聞事件5問鍾東錦，當時被開槍的是不是鍾東錦，是否跟賭債糾紛有關，過去有沒有開設過賭場，現在有沒有做高利貸，若有說謊是否退出選舉，呼籲鍾東錦清楚向選民交代。

針對鍾東錦競選團被把鍾比喻為曼德拉，民進黨團幹事長羅致政說，這是國際笑話，擔心南非人士會抗議，把坐牢比喻南非曼德拉，只是替鍾東錦擦脂抹粉，卻是外交上負面形象的呈現。

民進黨立委沈發惠拿出26年前新聞報導指出，1996年1月新竹市一家汽車公司發生槍擊案，負責人鍾朝平被3名歹徒持槍射穿左大腿，鍾送醫後不願說明原因，啟人疑竇，警方事後調查發現，此槍擊案跟賭場糾紛有關，並稱鍾透過黑道份子要還錢給當事人。

沈發惠說，如果這位鍾朝平就是鍾東錦，今天算是幫他討公道，26年來被槍擊原因不明，呼籲鍾針對警方聲稱的賭場糾紛說清楚講明白，萬一這位鍾朝平當上縣長後，擔心之後開槍處可能就是縣長室，若是「苗栗曼德拉」，被開槍就嚴重了。

民進黨立委洪申翰提出五問，被開槍的是不是鍾東錦？槍擊案跟賭場糾紛是否有關？過去有無開設賭場？現在有沒有在做高利貸？鍾東錦若有說謊是否退出選舉？

羅致政補充說明，鍾東錦原名叫鍾朝平，後來改名鍾東錦，是否跟賭債有關，根據掌握，鍾東錦就是當事人，整件事情他最明白，想聽聽鍾東錦如何解釋。